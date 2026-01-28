Diego Ramírez deja la Dirección Deportiva del América en medio de un ajuste estructural
El Club América informó que Diego Ramírez deja el cargo de Director Deportivo del Primer Equipo Varonil, decisión que la institución enmarca como parte de su crecimiento profesional y su participación futura en proyectos de desarrollo deportivo, tanto con el propio club como con otras subsidiarias del Grupo Ollamani.
Ramírez cierra así una etapa de peso en Coapa. En su primera fase dentro de la institución colaboró en la obtención de un título de liga, y en su segundo ciclo fue una pieza clave en la consolidación de la estructura deportiva actual, además de formar parte integral del logro más reciente en la historia del club: el Tricampeonato. La directiva destacó su profesionalismo y su búsqueda constante de la excelencia, al tiempo que dejó abierta la puerta a seguir construyendo proyectos en conjunto.
Sin embargo, el movimiento también se da en un contexto deportivo complejo. La salida ocurre mientras América atraviesa un inicio irregular de torneo y un mercado en el que el club tuvo dificultades para concretar refuerzos y liberar plazas, situación que generó presión interna en la planificación del plantel. Reportes señalan que no se cumplieron algunos objetivos deportivos y administrativos previstos para este periodo.
Además, trascendió que existieron diferencias en la planeación de incorporaciones y perfiles de jugadores, en un entorno de exigencia alta tras los éxitos recientes, aunque desde el entorno del club se ha evitado hablar de una ruptura personal directa con el cuerpo técnico.
Por ahora, América no ha anunciado a un reemplazo oficial ni ha detallado si la salida de Ramírez forma parte de una reestructura mayor en la dirección deportiva, por lo que el área queda en fase de ajuste mientras el equipo busca estabilizar su rumbo competitivo.
La salida de Ramírez, más allá del tono institucional, marca un punto de inflexión en la gestión deportiva de un club que venía de tocar la cima y que ahora enfrenta el reto de sostener su hegemonía con una nueva configuración en su toma de decisiones.