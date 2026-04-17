Diez años después, la Concachampions deja de ser territorio exclusivo de la Liga MX
Diez años después, el mismo cruce MLS vs Liga MX en los cuartos de final de la Concachampions no dejó el mismo saldo.
En 2016, la Liga MX arrasó. Ganó las cuatro series y convirtió el torneo en una extensión de su competencia local. Hoy, la realidad, y también varias malas decisiones en el camino, ya alcanzaron a los clubes mexicanos. Por segunda vez en una década, se repitió el cruce directo en esta instancia, pero con un desenlace opuesto: ahora cada liga se quedó con dos series.
En 2026, Toluca aplastó a LA Galaxy (7-2 global) y sostuvo parte del viejo orden, pero América quedó fuera sin marcar un solo gol en casa , y además sufrió la derrota en el Azteca ante un club de la MLS.
Cruz Azul tampoco compitió la serie ante LAFC (4-1 global) y Tigres avanzó, sí, pero apenas por el gol de visitante frente a Seattle. Nada que ver con lo de hace diez años, cuando Querétaro, América, Tigres y Santos resolvieron sus cruces sin demasiada tensión.
La diferencia no está en una noche, sino en todo lo que pasó en la década. La MLS creció hacia afuera y la Liga MX empezó a cerrarse. En 2015, la liga estadounidense tenía 20 equipos; hoy son 30. El salario promedio subió de unos 265 mil dólares a más de 350 mil.
Además, la MLS dejó de armarse con reglas rígidas. Ya no todos construyen igual: cada club decide. Puedes cargar el proyecto en tres nombres o repartirlo en una base más amplia, con jóvenes y más fondo de armario. Eso, en la práctica, cambia todo.
También simplificaron algo que antes era un enredo. El famoso TAM y GAM (bolsas que servían para ajustar contratos) ya no funcionan como antes. Antes, fichar no solo era cuestión de dinero, también de ver cómo maniobrabas para meter cada salario. Hoy ese margen es más libre: puedes acomodar sueldos, repartir mejor el presupuesto y cerrar jugadores sin tantas vueltas administrativas.
Por eso ahora la MLS puede traer futbolistas de ligas europeas en plenitud, no necesariamente estrellas, pero sí jugadores que elevan el nivel del equipo completo. Ya no dependen de tres nombres: tienen plantillas más largas y parejas.
En México, el recorrido fue distinto. Desde 2016, la Liga MX dejó de competir en torneos de CONMEBOL y perdió ese roce constante contra equipos de mayor nivel. En 2020 eliminó el ascenso y descenso y lo cambió por multas económicas (alrededor de 160 millones de pesos al año), una medida que estabiliza el negocio, pero que va en contra del nivel deportivo.
Luego vino el repechaje, que durante varios años abrió la puerta a 12 equipos. Más clubes compitiendo o más clubes sobreviviendo, sin temor a descender. El formato se ajustó después, pero el efecto ya estaba: menor presión competitiva.
A eso se suma la multipropiedad, que durante años condicionó decisiones, y un manejo irregular de extranjeros: hoy puedes registrar hasta nueve, con siete en cancha, sin que eso haya elevado realmente el nivel.
El cambio no fue de un día para otro, fueron una serie de malas decisiones que se acumularon. Durante años, la ventaja mexicana se sostuvo por inercia: mejor formación, más historia y más experiencia internacional. Pero esa distancia se ha achidado.
Hoy, un equipo de la MLS puede venir a México, eliminar a un grande y sostener la serie desde su plantilla, no desde un partido perfecto.
Por eso este 2-2 no es un dato, es una advertencia. La Liga MX todavía tiene equipos capaces de dominar, pero ya no controla el torneo. Y la MLS, que antes competía por momentos, ahora lo hace desde su estructura.
Hace diez años, estos cruces confirmaban una jerarquía. Hoy, la empiezan a mover.