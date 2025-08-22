Donald Trump le quita el sorteo mundialista a Las Vegas
El sorteo del Mundial de futbol de 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde estaba acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
La FIFA había anunciado que el sorteo del Mundial 2026 se iba a realizar en La Esfera, en Las Vegas, Nevada, el 5 de diciembre de 2025.
"El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, DC. Me complace haber hecho este anuncio en la Casa Blanca junto al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Todo está listo, la emoción va en aumento y pronto sabremos el camino que llevará a los mejores del mundo a la gloria en 2026", señaló Infantino.
Donald Trump subrayó que Washington D.C. cuenta con la tasa más baja de criminalidad y ahora registra cero asesinatos, por primera vez, después de que era una ciudad tomada por el crimen.
El mandatario dijo que "es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación”.
Durante el mensaje, el mandatario republicano portaba una gorra roja con la siguiente frase: Trump tenía razón en todo.
Infantino permitió que Trump cargara la Copa del Mundo y mencionó que el trofeo “es solo para ganadores y como tú eres un ganador, claro que también puedes tocarlo”.
En la Oficina Oval también estuvieron presentes J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.