¿Dónde ver el juego entre México y Chequia en tu alcaldía? Todo lo que debes saber

¡Vamos con todo, México! 🔥🇲🇽



🏆⚽️ Esta noche, el Estadio Ciudad de México recibe otro gran capítulo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. 🙌@miseleccionmx saltará a la cancha para enfrentar a Chequia en un partido que hará latir miles de corazones al mismo ritmo. 🇲🇽#Somos26… pic.twitter.com/kXhflKfE6t