¿Dónde ver el juego entre México y Chequia en tu alcaldía? Todo lo que debes saber
Este miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas —tiempo del centro de México—, la Selección Nacional de México disputará su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a la escuadra de Chequia en el Estadio Ciudad de México.
Para los aficionados que buscan seguir la transmisión en vivo, existe una amplia oferta tanto en las cadenas de televisión y plataformas digitales, como en los espacios públicos habilitados por el gobierno capitalino.
Transmisión por televisión y streaming
El encuentro, decisivo para el cierre del Grupo A, será transmitido a nivel nacional a través de las siguientes señales autorizadas:
- Televisión abierta: Azteca 7, Canal 5 y Canal 9 (Nueve).
- Televisión de paga: TUDN.
- Streaming y plataformas digitales: ViX Premium y el portal web o aplicación oficial de Azteca Deportes.
Sedes públicas habilitadas en la Ciudad de México
Como parte de la estrategia gubernamental para descentralizar los festejos y evitar aglomeraciones de riesgo, se han instalado 48 pantallas gigantes en puntos estratégicos de la capital, cuyo acceso es totalmente gratuito y familiar. Los lugares designados para disfrutar del encuentro son:
Centro Histórico e inmediaciones del Zócalo (9 pantallas)
- Cruces de la calle 20 de Noviembre con República de Uruguay, Mesones y Regina.
- Cruces de la avenida Pino Suárez con República de Uruguay y República del Salvador.
- Intersecciones de la calle Palma con 5 de Mayo, Francisco I. Madero y 16 de Septiembre.
- Esquina de la avenida 5 de Mayo e Isabel la Católica.
Alameda Central (3 pantallas)
- Sobre la Avenida Juárez, distribuidas frente al Palacio de Bellas Artes, a la mitad de la Alameda Central y casi esquina con la calle Dr. Mora.
Paseo de la Reforma y zonas aledañas (18 pantallas)
- Monumento al Ángel de la Independencia (4 pantallas).
- Glorieta del Ahuehuete (2 pantallas).
- Tramo de la Glorieta del Ahuehuete a la Glorieta de Cuauhtémoc (2 pantallas).
- Glorieta de Cuauhtémoc (2 pantallas).
- Tramo de la Glorieta de Cuauhtémoc a la Glorieta de Amajac (2 pantallas).
- Tramo de la Glorieta de Amajac a la calle Bucareli (2 pantallas).
- Cruce de Reforma y Bucareli (1 pantalla).
- Avenida de la República (1 pantalla).
- Monumento a la Revolución (1 pantalla).
Festivales Futboleros en las Alcaldías
Para facilitar la movilidad vecinal, se han instalado pantallas en plazas y parques de las distintas demarcaciones.
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.
- Benito Juárez: Parque Las Américas.
- Coyoacán: Parque de la Consolación.
- Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango.
- Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.
- Gustavo A. Madero: Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana.
- Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abasto.
- Magdalena Contreras: Unidad Independencia.
- Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.
- Tlalpan: Deportivo Vivanco.
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac.
- Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina.
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco.
Para los aficionados que buscan compartir la emoción del encuentro entre México y Chequia, la información oficial detalla diversos puntos de reunión en los estados de Jalisco y Nuevo León.
Jalisco
- Guadalajara: La afición se congrega en la Plaza de la Liberación, el Centro Cultural Universitario, Plaza Galerías, Gran Plaza, La Perla y Plaza del Sol.
- Zapopan: Se habilitaron el Auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas.
- Puerto Vallarta: El punto de encuentro es el Terreno de Pensiones.
- Chapala: Los seguidores pueden acudir a la Ribera de Chapala o al Espacio Konecta.
- Tequila: La transmisión se realiza en la Unidad Deportiva 24 Enero.
- Tapalpa, Mazamitla y Lagos de Moreno: Se han dispuesto la Plaza Principal, la Plaza Municipal y la Explanada Capuchinas, respectivamente.
- San Pedro Tlaquepaque: Existen sedes en la Explanada de Presidencia, Plaza Principal de San Martín de las Flores, El Sauz Explanada del Andador Torres Bodet, Miravalle y El Vergel.
Nuevo León
- Monterrey: La sede principal es la Macroplaza.
- Guadalupe: Se encuentra disponible el Nuevo Parque del Agua.
Es recomendable llegar con varias horas de anticipación a estas plazas públicas, debido a que las actividades inician desde las 16:00 horas y los accesos podrían cerrarse al alcanzar el límite de aforo permitido por las autoridades de Protección Civil.