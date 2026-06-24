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¿Dónde ver el juego entre México y Chequia en tu alcaldía? Todo lo que debes saber

Para los aficionados que buscan seguir la transmisión en vivo, existe una amplia oferta tanto en las cadenas de televisión y plataformas digitales, como en los espacios públicos habilitados por el gobierno capitalino.

Redacción SI México

En el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México podrás seguir la transmisión de México vs Chequia.
En el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México podrás seguir la transmisión de México vs Chequia. / FIFA

Este miércoles 24 de junio de 2026, a las 19:00 horas —tiempo del centro de México—, la Selección Nacional de México disputará su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a la escuadra de Chequia en el Estadio Ciudad de México

Para los aficionados que buscan seguir la transmisión en vivo, existe una amplia oferta tanto en las cadenas de televisión y plataformas digitales, como en los espacios públicos habilitados por el gobierno capitalino.

Transmisión por televisión y streaming

El encuentro, decisivo para el cierre del Grupo A, será transmitido a nivel nacional a través de las siguientes señales autorizadas:

  • Televisión abierta: Azteca 7, Canal 5 y Canal 9 (Nueve).
  • Televisión de paga: TUDN.
  • Streaming y plataformas digitales: ViX Premium y el portal web o aplicación oficial de Azteca Deportes.

Sedes públicas habilitadas en la Ciudad de México 

Como parte de la estrategia gubernamental para descentralizar los festejos y evitar aglomeraciones de riesgo, se han instalado 48 pantallas gigantes en puntos estratégicos de la capital, cuyo acceso es totalmente gratuito y familiar. Los lugares designados para disfrutar del encuentro son:

Centro Histórico e inmediaciones del Zócalo (9 pantallas)

  • Cruces de la calle 20 de Noviembre con República de Uruguay, Mesones y Regina.
  • Cruces de la avenida Pino Suárez con República de Uruguay y República del Salvador.
  • Intersecciones de la calle Palma con 5 de Mayo, Francisco I. Madero y 16 de Septiembre.
  • Esquina de la avenida 5 de Mayo e Isabel la Católica.

Alameda Central (3 pantallas)

  • Sobre la Avenida Juárez, distribuidas frente al Palacio de Bellas Artes, a la mitad de la Alameda Central y casi esquina con la calle Dr. Mora.

Paseo de la Reforma y zonas aledañas (18 pantallas)

  • Monumento al Ángel de la Independencia (4 pantallas).
  • Glorieta del Ahuehuete (2 pantallas).
  • Tramo de la Glorieta del Ahuehuete a la Glorieta de Cuauhtémoc (2 pantallas).
  • Glorieta de Cuauhtémoc (2 pantallas).
  • Tramo de la Glorieta de Cuauhtémoc a la Glorieta de Amajac (2 pantallas).
  • Tramo de la Glorieta de Amajac a la calle Bucareli (2 pantallas).
  • Cruce de Reforma y Bucareli (1 pantalla).
  • Avenida de la República (1 pantalla).
  • Monumento a la Revolución (1 pantalla).

Festivales Futboleros en las Alcaldías

Para facilitar la movilidad vecinal, se han instalado pantallas en plazas y parques de las distintas demarcaciones.

  • Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.
  • Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.
  • Benito Juárez: Parque Las Américas.
  • Coyoacán: Parque de la Consolación.
  • Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango.
  • Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.
  • Gustavo A. Madero: Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana.
  • Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.
  • Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abasto.
  • Magdalena Contreras: Unidad Independencia.
  • Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.
  • Tlalpan: Deportivo Vivanco.
  • Tláhuac: Bosque de Tláhuac.
  • Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina.
  • Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

Para los aficionados que buscan compartir la emoción del encuentro entre México y Chequia, la información oficial detalla diversos puntos de reunión en los estados de Jalisco y Nuevo León.

Jalisco

  • Guadalajara: La afición se congrega en la Plaza de la Liberación, el Centro Cultural Universitario, Plaza Galerías, Gran Plaza, La Perla y Plaza del Sol.
  • Zapopan: Se habilitaron el Auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas.
  • Puerto Vallarta: El punto de encuentro es el Terreno de Pensiones.
  • Chapala: Los seguidores pueden acudir a la Ribera de Chapala o al Espacio Konecta.
  • Tequila: La transmisión se realiza en la Unidad Deportiva 24 Enero.
  • Tapalpa, Mazamitla y Lagos de Moreno: Se han dispuesto la Plaza Principal, la Plaza Municipal y la Explanada Capuchinas, respectivamente.
  • San Pedro Tlaquepaque: Existen sedes en la Explanada de Presidencia, Plaza Principal de San Martín de las Flores, El Sauz Explanada del Andador Torres Bodet, Miravalle y El Vergel.

Nuevo León

  • Monterrey: La sede principal es la Macroplaza.
  • Guadalupe: Se encuentra disponible el Nuevo Parque del Agua.

Es recomendable llegar con varias horas de anticipación a estas plazas públicas, debido a que las actividades inician desde las 16:00 horas y los accesos podrían cerrarse al alcanzar el límite de aforo permitido por las autoridades de Protección Civil.

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