Duelo especial para Pereira ante América
La defensa de Pachuca Andrea Pereira aseguró que enfrentar al América en Fase de Grupos de la W Champions Cup será un duelo especial —no solo por tratarse de su exequipo— sino también por el escenario en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde fue campeona hace unos meses y las tuzas levantaron su primer título de la Liga MX femenil.
“América es un equipo que llega a fases finales en Liga. Estamos en un torneo grande, mejor que haya estos clásicos”, declaró la española en conferencia de prensa previo al encuentro de este jueves, uno de los partidos más atractivos del torneo internacional.
La fultbolista española militó en el América y es recordada no solo por ser una pieza clave en la defensa sino también por su habilidad de anotar goles de larga distancia. Un componente emocional al partido.
“Es bonito reencontrarse con la afición. Son partidos que son bonitos, que tienes ganas de ganar y que sea contra tu exequipo le da ese plus y aunque sea América hay que venir a ganar sea como sea”, sentenció.
Anticipó que será un duelo intenso. “Siempre es bonito ganar en un campo tan lleno de gente. Me acuerdo que se sufrió y mañana puede ser algo parecido. Sabemos a lo que venimos”.
El técnico de Pachuca femenil, Óscar Torres, habló sobre lo que representa enfrentar a Las Águilas en un torneo internacional. “Es una creciente rivalidad y lo mejor es enfrentarte a grandes equipos como el América, respetamos al rival, pero venimos a ganar.
"Sabemos que es una competencia, no es un juego fácil. Es un partido de mucha exigencia, pero tenemos muchas ganas de ir por el resultado para llegar a una Final y después a un Mundial de Clubes”.