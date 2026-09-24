Ecuador pierde 3-0 ante Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo como DT

En el estreno del argentino Marcelo Gallardo como DT de Ecuador, la Tri cayó estrepitosamente por 3-0 ante Corea del Sur, este jueves en Suwon, en el primer partido de la gira asiática del combinado sudamericano.

Tras una primera parte de escasa calidad por ambos equipos, los locales fueron muy superiores en el segundo periodo y se llevaron la victoria con los goles de Hyeongyu Oh (54), Son Heung-min (58), Hyeongyu Lee (86). AFP

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