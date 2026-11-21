Edson Álvarez volvió a disputar un partido oficial después de 105 días de inactividad, al aparecer como titular con West Ham United este sábado 21 de noviembre, en el empate 1-1 contra Preston North End, correspondiente a la jornada 16 de la Championship inglesa.

El mediocampista mexicano, de 29 años, recibió su primera oportunidad bajo la dirección de Scott Parker, quien asumió el banquillo del conjunto londinense a principios de noviembre y decidió incluirlo en su alineación para el encuentro disputado en el London Stadium.

Su regreso representa un cambio importante después de permanecer más de tres meses sin jugar, una situación que comprometió tanto su continuidad en el futbol europeo como su presencia en la selección mexicana.

Álvarez no disputaba un partido oficial desde el 8 de agosto, cuando participó durante 75 minutos ante Portsmouth en la Copa de la Liga. Desde entonces, había quedado fuera de las alineaciones del West Ham, que actualmente compite en la segunda división de Inglaterra.

En su reaparición, el mexicano ocupó la posición de mediocentro defensivo. Preston se adelantó con una anotación de Liam Lindsay al minuto 18, pero Konstantinos Mavropanos consiguió el empate para los locales al 60.

Edson Álvarez encuentra una nueva oportunidad en West Ham

El exjugador del América regresó al conjunto inglés después de pasar la temporada anterior cedido al Fenerbahçe de Turquía, pero no consiguió concretar una nueva transferencia durante el mercado de verano.

Su situación deportiva se complicó al quedar fuera de los planes de West Ham, pese a tener contrato hasta 2028. La llegada de Parker abrió una nueva posibilidad para recuperar minutos y competir por un lugar en el equipo.

El regreso también puede influir en su futuro profesional, después de que la falta de actividad redujera sus oportunidades de consolidarse nuevamente en el futbol europeo.

¿Qué significa el regreso de Edson Álvarez para la selección mexicana?

La inactividad de Álvarez también tuvo consecuencias en el Tricolor. Rafael Márquez lo dejó fuera de sus primeras convocatorias como entrenador de México, después de que el mediocampista perdiera continuidad tras el Mundial 2026.

El futbolista había sido uno de los referentes de la selección mexicana durante los últimos años e incluso portó el gafete de capitán bajo la dirección de Javier Aguirre.

Sin embargo, su situación en Inglaterra lo alejó de las convocatorias, mientras otros mediocampistas, como Erik Lira, ganaron protagonismo dentro del equipo nacional.

Su regreso ante Preston representa el primer paso para recuperar un lugar en los planes de Márquez, aunque la titularidad de este sábado no garantiza una convocatoria.

Para Álvarez, volver a jugar después de 105 días significa recuperar algo que había perdido desde agosto: la oportunidad de demostrar dentro de la cancha que todavía puede ser importante tanto para West Ham como para México.