Eduardo Arce: el “desconocido” técnico que busca llevar a la gloria al Tri Sub-20
Hasta hace no mucho tiempo, el nombre de Eduardo Arce sonaba muy poco en el Futbol Mexicano, sin embargo, en últimas fechas ha acaparado la atención. Con apenas 36 años, alguna vez fue el director técnico más joven de la Liga MX y hoy asume el reto de guiar a una generación que busca regresar a México a lo más alto en las instancias juveniles como entrenador de la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile.
Eduardo Arce Peña nació el 25 de enero de 1989 en Toluca, Estado de México. Como futbolista se desempeñó como mediocampista en equipos como Atlético Mexiquense, Atlante, Puebla y Coras. Aunque su carrera en la cancha no fue larga, ese recorrido lo preparó para dar el salto a la dirección técnica.
Su camino como entrenador comenzó en fuerzas básicas del Puebla, donde dirigió categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20, hasta que se convirtió en auxiliar del primer equipo bajo el mando de Nicolás Larcamón. En 2023 recibió la oportunidad de dirigir a La Franja en la Liga MX, siendo el técnico más joven del torneo, con 34 años. Al frente del club tuvo un paso corto, pero adquirió experiencia de gestión y de trabajo con plantillas competitivas.
Eduardo Arce y su llegada como DT de la Selección Mexicana Sub-20
A finales de 2023 fue designado director técnico de la Selección Mexicana Sub-20, en sustitución de Carlos Cariño. Con apenas 36 años, Eduardo Arce representa la nueva camada de entrenadores mexicanos que apuestan por la formación, la disciplina y la confianza en el talento joven. Hoy tiene la responsabilidad de guiar al Tri Sub-20 en un escenario de máxima exigencia.
Arce ha puesto énfasis en la importancia de que sus convocados tengan actividad en Primera División para llegar mejor preparados a torneos internacionales.
El técnico de la Selección Mexicana Sub-20 destacó la dureza del grupo en el Mundial de Chile, donde ya enfrentó a Brasil, donde México empató a dos goles, y ahora enfrentará a España este miércoles y a Marruecos el próximo sábado. Previo al debut en el Mundial de Chile, Arce dejó en claro cómo vive este momento y lo que le pide a sus jugadores para encarar el compromiso.
“Se toma (el Mundial) con mucho enfoque, con mucha responsabilidad del juego que sabemos que se viene. (Con los jugadores hay que ver) detalles específicos, siempre activos, siempre pendientes a segunda pelota para terminar y que no provoquen algún daño”.
Finalmente, Arce envió un mensaje a la afición mexicana: “Que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros y que ojalá estén orgullosos de lo que se propone y de los chavos”.