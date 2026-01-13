Eduardo Fentanes dice que en México se dejó de poner como prioridad desarrollar entrenadores
Eduardo Fentanes pertenece al grupo de los entrenadores mexicanos, que en vez de quejarse por la falta de oportunidades para dirigir en su país, buscó una solución y volteó a “otros futboles”, en su caso, aterrizó en Portugal, con el CD Chaves de la segunda división.
Ahí, el grupo mexicano dueño del club encabezado por Arturo Lomelí (también propietario del Atlético La Paz de la Liga Expansión), tomó el rol de director de futbol, si bien, no es el entrenador, sí sale a la banca en los partidos y tiene charlas después de los encuentros con el estratega principal, Marco Alves.
En sus primeros meses en su nuevo puesto, se ha dado cuenta que en Portugal pasa algo que no en México, formar directores técnicos es una prioridad y además los protegen, con filtros que un extranjero debe superar para tomar el mando de alguno de los clubes.
“Blindan a sus entrenadores. Dirigir en categorías por debajo de primera división en Portugal es sumamente difícil como extranjero. Incluso teniendo las licencias que piden aquí, debes tener validaciones del propio país”, explicó a Sports Illustrated México.
En su caso, tendría que acceder a la Licencia UEFA A si pretende asumir el banquillo del Chavés o algún otro cuadro de la segunda portuguesa, pero sí el conjunto asciende, está capacitado porque cuenta con la Conmebol PRO, confederación que tiene convenios con la asociación europea.
Fentanes, el espía de La Volpe en el Mundial 2006
Fentanes tuvo como uno de sus primeros trabajos en el balompié de alto nivel ser el espía de Ricardo La Volpe, cuando el “Bigotón” preparaba a México para el Mundial de 2006.
Le tocó hacerle visorías a Costa Rica, Canadá y El Salvador, en las eliminatorias, y a principios de 2006, a Angola e Irán, rivales de grupo del Tri en la justa alemana.
Luego de ello empezó su periplo en la Liga MX, fue asistente en el Morelia, el Puebla, en donde tomó el mando del equipo tras la salida del “Chelís”, Tecos, Atlante, pero cree que la formación que le hizo soñar con alguna vez trabajar fuera de su nación fue cuando fue auxiliar del sueco Sven Goran ven-Göran Eriksson, en la selección mexicana entre 2008 y 2009; del neerlandés John van 't Schip en Chivas, en 2012; y del venezolano César Farías y del argentino Jorge Almirón en el Tijuana, entre 2013 y 2014.
“Con estos técnicos, cuando había a pausas, me iba a verlos a sus nuevos clubes para estar cerca. Salir de México era una de mis metas y hoy está pasando”, añadió.
Pero antes, su carrera en solitario comenzó a despegar. Su primer gran logro fue con el Atlante, al que estuvo cerca de ascender en 2015 y 2016, pero perdió las dos finales que disputó.
Luego de dos años y 101 partidos dirigidos, llegó la oferta de Grupo Orlegi, primero al frente del Tampico Madero, al que volvió un protagonista del extinto Ascenso MX y luego se integró a la estructura del Santos Laguna, en donde trabajó como director de fuerzas básicas (2018-2021), director deportivo (2021-2022) y estratega en (2022-2023).
Con Santos, los volvió competitivos y obtuvo un tercer lugar en uno de los tres torneos que estuvo al mando, pero cayó en los cuartos de final, la única vez que los clasificó a la Liguilla. Cinco meses después le llegó la oferta del Necaxa, al que sacó de los últimos puestos y los calificó al Play-In con una plantilla joven, pero fue víctima de lo que cree es la falta de confianza para los técnicos mexicanos en la Liga MX.
“No entiendo de dónde viene la falta de confianza. No sé si es un temor a la reacción en los medios, si es un temor a la reacción en la afición o si es mejor traer cierto nombre rimbombante del extranjero, sin saber la preparación que tengan y que eso de entrada calme un poco las aguas”.
Dice que es una “falta afirmación” que los técnicos mexicanos no estén preparados y poner como ejemplo a Rafael Márquez, Efraín Juárez o Diego Mejía, quienes se han formado en Europa, en donde han recibido diplomas UEFA.
“¿Por qué dices que están mal formados si tú eres el que los está formando? Claramente se ha desatendido la formación de entrenador. No ha entrado en el radar del fútbol mexicano la idea de que es muy importante desarrollar también entrenadores y no solo jugadores”, comentó.
Para Fentanes, es preocupante que todas las categorías, desde las fuerzas básicas a las primeras divisiones femeniles y mexicanas, se han permeado de extranjeros. Esto se debe a que se ha descuidado a la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) Federación Mexicana de Futbol, en donde se forman los timoneles en el país.
Eso obliga a que los tricolores emigren a otros países a estudiar, en especial a Europa, pero dice que esa alternativa no es viable para todos, ya que implica un alto gasto económico, que poco se pueden permitir.
“Está pasando que cada vez más los entrenadores mexicanos se van a preparar a Europa, pero no se da a gran escala porque es caro. Lo ideal es que la formación que se recibe en México subiera. Es decir, que la calidad estudios que recibes lograra tener una validación y un reconocimiento pleno y real por parte de la CONMEBOL y de la UEFA”.
Eso, a su parecer, ayudaría a que se vieran más técnicos mexicanos en primera, en donde ha sido un tendencia que sean minoría. En el actual certamen, el Clausura 2026, apenas hay tres: Ignacio Ambriz (León), Efraín Juárez (Pumas) y Christian Ramírez (Mazatlán).
El proyecto del Chaves y su rol como directivo
Como otros de sus colegas, que han tenido que emigrar fuera del país para obtener oportunidades, Fentanes vio en el Chaves portugués la oportunidad de seguir con su carrera.
En su caso, tiene doble perfil, sabe cumplir tareas de directivo y en cancha. Al Chaves fue invitado por el presidente, Dante Elizalde, su antiguo jefe en el Santos.
En la segunda división de Portugal se topó con una división “viva”, en la que hay dos ascensos y medio por año, lo que la hace competitiva. También, ve una liga formadora de jugadores, con futbolistas locales, brasileños y africanos, en su mayoría, que si destacan son fichados enseguida por los clubes de primera.
“Tienes un fútbol rico, con los aspectos físicos del africano, la picardía del brasileño y la calidad técnica del portugués. Te hace un fútbol completo, tanto en primera división como en segunda y en las divisiones inferiores”, expresó.
En su puesto como director de futbol, trabaja de la mano con el director deportivo del club, Nelson Cerqueira Rodríguez. Las tareas de Fentanes se enfoncan en ver los entrenamientos, tener charlas constantes con el entrenador y jugadores, y la supervisión del primer equipo, que está en segunda, y el B, que está la cuarta categoría. Cerqueria se dedica más a los fichajes y el trato con representantes, no al trabajo en cancha.
“En los partidos, salgo a la banca como un delegado, no soy parte del cuerpo técnico. Lo que hago es observar, se tiene una óptica diferente desde abajo que en las tribunas. En el medio tiempo, escucho las charlas, y solo opino si me pide el entrenador, pero respeto su lugar. Nuestras pláticas profundas son después de los partidos”, afirmó Fentanes.
El mexicano está encantado de trabajar con Elizalde y Lomelí, de quien elogia su forma de ver el futbol, ya que no está obsesionado por el logro deportivo, sino trascender, darle alegrías a los aficionados locales y en algún momento jugar una competición europea.
Por el momento, disfruta su aventura portuguesa, que aprovecha para seguir preparándose, no solo como entrenador, sino como director deportivo, para aumentar sus posibilidades de conseguir empleo, en vez de lamentarse por la falta de oportunidades en la Liga MX.