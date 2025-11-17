EE. UU. ofrecerá citas prioritarias de visa a aficionados con entradas para el Mundial 2026
En un ambiente cargado de expectación global, la Casa Blanca fue escenario de un anuncio histórico: los poseedores de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajen a Estados Unidos podrán acceder a un sistema prioritario de citas para entrevistas de visa. La iniciativa, liderada por el Departamento de Estado estadounidense, marca un hito en la organización del que promete ser el Mundial más grande e inclusivo de la historia.
El lanzamiento del programa, denominado FIFA Priority Appointment Scheduling System o FIFA PASS, reunió a figuras de alto perfil como el Presidente Donald J. Trump, el Secretario de Estado Marco Rubio, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el Presidente de la FIFA Gianni Infantino. La presencia conjunta de autoridades estadounidenses y de la FIFA subraya la magnitud del evento que se avecina y la determinación del país por facilitar el ingreso de millones de aficionados.
“Estados Unidos da la bienvenida al mundo”, declaró Infantino, destacando que FIFA PASS será una herramienta clave para garantizar que los aficionados puedan vivir de cerca el torneo sin obstáculos burocráticos. Para el Secretario de Estado Rubio, el mensaje fue claro: el momento de solicitar la visa es ahora, antes de que la demanda aumente conforme se acerque el silbatazo inicial.
Con 78 partidos en 11 ciudades estadounidenses, además de las sedes en México y Canadá, la Copa Mundial 2026™ se perfila como un megaevento sin precedentes. Más de seis millones de entradas estarán disponibles, y se espera un flujo masivo de visitantes que dinamizará la economía de América del Norte. Un estudio reciente de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio estima que solo en Estados Unidos se crearán 185,000 empleos y se generarán 30.5 mil millones de dólares en producción económica, con un aporte de 17.2 mil millones al PIB nacional.
El FIFA PASS estará disponible a inicios de 2026 y los aficionados que necesiten visa ya pueden comenzar el proceso mediante la plataforma del Departamento de Estado. Aquellos provenientes de países miembros del Programa de Exención de Visa también tendrán la opción de solicitar autorización de viaje a través del sistema ESTA.
Con este paso, Estados Unidos deja claro que está listo no solo para albergar partidos de fútbol, sino para recibir al mundo en una celebración global que promete marcar un antes y un después en la historia del deporte rey.