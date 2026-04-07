Efraín Álvarez, el arquitecto silencioso de las Chivas, el mejor ataque del Clausura 2026
Lejos de los reflectores y el reconocimiento que se llevan los goleadores como Armando “Hormiga” González, las Chivas cuentan con el arquitecto que explica muchas de las razones de por qué son el mejor ataque del Clausura 2026, Efraín Álvarez.
No lidera la tabla de goleo ni acumula titulares en la prensa casa semana, pero sus números y, sobre todo, su incidencia, lo colocan como el centro del funcionamiento ofensivo de un Guadalajara que suma 27 anotaciones, la mejor cantidad del torneo.
Álvarez registra siete participaciones en gol según GolStats, la cuarta mejor cifra del Clausura 2026. El dato, por sí solo, podría parecer discreto. Pero al abrirlo, aparece la dimensión real de su impacto: intervenciones en fases clave de la jugada y decisiones correctas en el último tercio.
Su huella aparece desde la Jornada 1, con una asistencia para el 2-0 de Daniel Aguirre. En la Jornada 4, en la victoria de 2-3 sobre el San Luis, su partido más representativo: fue parte de la secuencia del 1-0, cobró el tiro de esquina que derivó en el 1-2 y participó en la triangulación del 3-2 ante San Luis. Tres momentos distintos de un mismo encuentro que resumen su repertorio: lectura, ejecución y continuidad.
En la Jornada 6, volvió a incidir desde la pelota detenida: su cobro de esquina terminó en el gol del triunfo ante América. En la Jornada 9, participó en la jugada del 1-0 de Brian Gutiérrez y aportó una asistencia para el 2-0 de Santiago Sandoval. No siempre firma la jugada, pero casi siempre la inicia o es el punto de quiebre para que termine en gol.
Ahí es donde su perfil encuentra valor: Álvarez no es solo un generador eventual, es un sostén estadístico. Sus ocho ocasiones claras creadas (SofaScore) lo colocan como el segundo mejor del torneo en este rubro, solo por detrás de José Luis “Puma” Rodríguez. Si se mira desde la analítica, su influencia es todavía más evidente: lidera la Liga MX en asistencias esperadas (xA) con 3.14, aunque solo ha concretado dos.
La diferencia entre lo que produce y lo que se capitaliza no reduce su impacto. Chivas no solo ataca bien: genera volumen, variedad y ventaja estructural. En ese proceso, Álvarez es el eslabón que conecta zonas y perfiles ofensivos.
Su historia reciente también explica su presente. Formado en la academia del LA Galaxy, donde debutó y acumuló cinco temporadas, el atacante nacido en Los Ángeles, pero de raíces mexicanas, llegó a la Liga MX con Xolos en el Apertura 2023. Su perfil híbrido, capaz de jugar por ambas bandas o como mediapunta, lo convirtió en una pieza versátil.
Es un zurdo natural, con golpeo de media distancia y capacidad para resolver en espacios cortos. Álvarez encaja en las Chivas, porque es un equipo que prioriza la circulación y la posesión de balón.
Sin embargo, su realidad fuera del club contrasta con su presente en Chivas. Con la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, apenas ha sido considerado en cinco convocatorias recientes. No juega con el Tri desde febrero de 2026, cuando disputó 58 minutos en la goleada 4-0 sobre Islandia.
La paradoja es clara: uno de los futbolistas más influyentes en el mejor ataque del futbol mexicano es, al mismo tiempo, un actor secundario en el radar nacional.
En un equipo que ha encontrado en el gol su argumento más sólido, Efraín Álvarez representa algo más difícil de medir: el origen de todo. No el último toque, sino el primero que rompe línea. No el protagonista evidente, sino el arquitecto silencioso de un ataque que, hoy, no tiene comparación en el Clausura 2026 y es una de las razones por las cuales ocupa el primer lugar de la clasificación.