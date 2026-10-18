Efraín Juárez, del subcampeonato con Pumas a pelear el título en Hungría: ¿Cómo le ha ido en Europa?

Luego de concluir su etapa en Pumas como subcampeón de la Liga MX, Efraín Juárez buscó llevar su carrera como entrenador al siguiente paso, llegando al fútbol europeo.

Su nuevo equipo, el Győri ETO, el vigente campeón de Hungría, pero también una escuadra de una liga poco conocida de este lado del mundo. Aun así, el entrenador mexicano de 38 años vio más allá y encontró ahí la oportunidad de consolidarse como un estratega de talla internacional. Así le ha ido en lo que va de su primer torneo.

Después de tres meses de su llegada, Juárez ha vivido un poco de todas las emociones: desde dolorosas eliminaciones y un fracaso que puso en duda su proyecto, hasta el reto y la satisfacción de recuperarse de dicho golpe para volver a colocar a su club en los planos estelares. A continuación, repasamos a detalle su gestión en el banquillo húngaro.

Un inicio complicado en torneos internacionales

Su primer reto una vez tomó el mando del equipo fue la clasificación a las competiciones europeas. Como vigente campeón, el club estaba preclasificado a la primera ronda de la fase previa de la Champions League. Sin embargo, su camino fue corto, ya que apenas en su primera serie cayó por global de 2-3 ante el Víkingur Reykjavík.

Pese a la derrota en la Liga de Campeones, todavía tuvo una segunda oportunidad al pasar a las fases previas de la Conference League. Ahí superó a su primer rival, el FC Atert Bissen de Luxemburgo, por un marcador global de 7-3. Pero en su siguiente cruce ante el Riga de Letonia se llevó una sorpresa al caer por global de 1-2, quedándose fuera de las justas europeas para esta campaña.

Golpe de autoridad en Hungría: el resurgir local de la mano de Efraín Juárez

Más allá de este complicado arranque a nivel internacional, la directiva mantuvo su confianza en él, misma a la que Efraín Juárez respondió reivindicándose en los campeonatos locales. Fue así que en la liga, el Győri ETO logró una racha invicta durante sus primeros cinco partidos, lo que le permitió colocarse entre los punteros en la lucha por el campeonato desde el inicio.

Ahora, tras casi un tercio del campeonato avanzado con 10 fechas disputadas, el equipo se mantiene firme como uno de los máximos contendientes al título. De momento registra 5 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, para ubicarse en el segundo lugar con 18 puntos. Además, se mantiene a solo 3 puntos de distancia del Puskás Akadémia, actual primer lugar de la tabla general con 21 unidades.

Asimismo, en el torneo de copa, Efraín Juárez comenzó con el pie derecho su participación. En su debut en la justa, por la eliminatoria de 64, le tocó medirse al Karcagi de la segunda división. La serie, de acuerdo al formato, fue a un solo partido de eliminación directa, misma que se llevaron los dirigidos por el mexicano con una goleada contundente de 1-5.

Balance general

Desde que se sumó al plantel, Efraín Juárez ha dejado números positivos en la estadística general. En 17 encuentros registra 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, para una efectividad del 52.94 por ciento.

Fases previas de Champions / Conference League

Víkingur 1 - 0 Győri ETO (7 de julio) - Champions League, 1ª ronda - Ida

Győri ETO 2 - 2 Víkingur (14 de julio) - Champions League, 1ª ronda - Vuelta

Atert Bissen 2 - 6 Győri ETO (21 de julio) - Conference League, 2ª ronda - Ida

Győri ETO 1 - 1 Atert Bissen (30 de julio) - Conference League, 2ª ronda - Vuelta

Riga 1 - 0 Győri ETO (6 de agosto) - Conference League, 3ª ronda - Ida

Győri ETO 1 - 1 Riga (13 de agosto) - Conference League, 3ª ronda - Vuelta

Liga de Hungría

Vasas SC 2 - 2 Győri ETO (26 de julio)

Győri ETO 4 - 0 Nyíregyháza (2 de agosto)

Debreceni 1 - 1 Győri ETO (16 de agosto)

Győri ETO 3 - 0 Zalaegerszegi TE (23 de agosto)

Várda SE 1 - 1 Győri ETO (30 de agosto)

Győri ETO 0 - 3 Ferencváros (3 de septiembre)

Győri ETO 3 - 2 Honvéd (6 de septiembre)

MTK Budapest 1 - 2 Győri ETO (20 de septiembre)

Győri ETO 0 - 1 Puskás Akadémia (11 de octubre)

Paksi SE 1 - 2 Győri ETO (17 de octubre)

Copa de Hungría

Karcagi 1 - 5 Győri ETO (13 de septiembre) - Eliminatoria de 64