Efraín Juárez y el Györi ETO avanzan de ronda y siguen con vida en la Conference League
Después de quedar eliminado de la fase clasificatoria de la Champions League, el Györi ETO de Efraín Juárez continúa con opciones de disputar torneos europeos gracias a la Conference League, en donde avanzó a la tercera ronda de clasificación.
Con un global de 7-3 el Györi ETO húngaro pasó la segunda ronda clasificatoria y avanza a la penúltima etapa del torneo antes de la fase final de liga. Después de ganar la ida con un contundente 6-2 ante el FC Atert Bissen de Luxemburgo, los dirigidos por Juárez concretaron la tarea y con un empate 1-1 lograron pasar de ronda.
Como locales, los húngaros empataron un encuentro que controlaron los 90 minutos a pesar de recibir el primer gol del partido a los 28 minutos; el equipo de Efraín empataría el cotejo a los 76 vía penal y con eso conseguirían el 7-3 global que los pone cada vez más cerca de la etapa final de la Conference League.
Para poder avanzar a la ronda final de liga todavía quedan dos rondas por delante; la primera de ellas se llevará a cabo el jueves 6 y 13 de agosto. En caso de continuar con vida llegarán a la etapa de los playoffs el 20 y 27 de agosto, última antes del comienzo de la liga.
El camino por delante para Efraín Juárez no se volverá más fácil, pues en las rondas posteriores se unirán equipos como Brighton de la Premier League, Getafe de Laliga, Atalanta de la Serie A, Mónaco de la Ligue 1 y Friburgo de Bundesliga.
Hay que recordar que el Györi ETO comenzó su andar en Europa dentro de las clasificatorias a la Champions League 26/27, pero cayó eliminado en la primera ronda ante el Vikingur de Islandia, por lo que fue relegado a la Conference League, en donde el sueño europeo continúa con vida.
Inicio complicado para Juárez
El inicio de temporada de Efraín no ha sido el mejor de todos, pues de cinco partidos oficiales solamente consiguió la victoria en uno de ellos, el encuentro de ida en la Conference. Actualmente cuenta con una victoria, una derrota y tres empates, uno de ellos dándose en su debut dentro de la liga de Hungría.
El pasado fin de semana se dio el estreno de Juárez con el Györi ETO en la liga húngara, en donde son el vigente campeón, pero el resultado no fue el esperado cuando no pudieron pasar del empate 2-2 ante el Vasas SC.
¿Cuándo es el próximo partido de Efraín Juárez?
El siguiente compromiso del Györi ETO será en la liga de Hungría cuando se midan ante el Nyíregyháza en la jornada 2 del torneo el domingo 2 de agosto.
Posteriormente estarán regresando a la Conference League para la tercera ronda de clasificación ante el Riga FC de Letonia, con partidos el 6 de agosto de visitante y regresando a Hungría para la vuelta el 13 del mes.