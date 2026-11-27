Efraín Juárez y su equipo, el Győri ETO, extendieron su liderato en la liga de Hungría tras una dura prueba ante un rival directo por el título como el Debreceni Vasutas. La escuadra del entrenador mexicano lo perdía sobre la recta final, pero con un tanto en los últimos minutos rescató un empate y salvó su primera plaza del torneo.

Cabe señalar que este duelo representaba un cruce entre el primero y el segundo de la clasificación. Los de Efraín Juárez llegaban a defender la cima con 26 puntos, mientras que el conjunto de Debreceni aparecía como perseguidor con 25 unidades.

El Győri ETO abrió el marcador al minuto 33, cortesía de Luka Kulenović. Sin embargo, el gusto le duró poco, ya que al 39’, Balázs Dzsudzsák puso la igualdad 1-1 desde los once pasos. Luego, al inicio de la segunda parte, el Debreceni Vasutas le dio la vuelta al encuentro con el 1-2 al minuto 54’.

Pero cuando ya todo parecía decantado, Luka Kulenović volvió a aparecer como héroe, ya que al 84’ decretó el empate 2-2 para el Győri ETO, con el cual ambos clubes repartieron un punto por bando.

De esta manera, la escuadra del mexicano llegó a 27 puntos en 15 partidos y se mantiene como líder del certamen, todavía con solo un punto de ventaja sobre el Debreceni Vasutas. Lo único que puede desplazarlo de la posición de honor es que el Puskás Akadémia, tercer lugar con 24 puntos, derrote por ocho goles de visitante al Paksi SE, quinto lugar con 20 unidades, un escenario que luce complejo.

Efraín Juárez extendió su invicto a seis partidos sin perder en liga

Cabe señalar que el Győri ETO, bajo el mando de Efraín Juárez, suma un invicto reciente de seis encuentros en liga. La última vez que el equipo del mexicano cayó en el torneo local fue el 11 de octubre, hace un mes y medio, ante el Puskás Akadémia por 0-1.

Desde entonces, registró tres triunfos y tres empates, incluido un golpe de autoridad por 3-1 ante otro contendiente de la liga como el Ferencváros, actual cuarto lugar con 23 puntos.

* Paksi SE 1 – 2 Győri ETO

* Győri ETO 1 – 0 Újpest

* Győri ETO 2 – 2 Vasas SC

* Nyíregyháza 1 – 1 Győri ETO

* Ferencváros 1 – 3 Győri ETO

* Győri ETO 2 – 2 Debreceni

El próximo domingo 6 de diciembre se medirá al Zalaegerszegi, décimo lugar y uno de los coleros de la tabla, por la fecha 16 del campeonato.