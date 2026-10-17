El Barça baila al Betis al ritmo de un sensacional Lamine Yamal

A tres días de visitar al Paris Saint-Germain y a una semana del Clásico frente al Real Madrid, el Barcelona sufrió por momentos, pero terminó imponiéndose 5-2 al Betis este sábado en el estadio de La Cartuja, impulsado por otra actuación decisiva de Lamine Yamal.

Los azulgranas consiguieron su novena victoria en nueve jornadas de LaLiga, un arranque que no habían logrado anteriormente en su historia. Además, acumulan once triunfos en todas las competiciones, una racha que mantiene al vigente bicampeón español como uno de los equipos más sólidos del inicio de temporada.

El partido comenzó con otra demostración del talento de Yamal. Apenas al minuto 10, el extremo español abrió el marcador con un golazo que confirmó su protagonismo en el ataque del equipo. Sin embargo, el Betis respondió y evitó que el Barcelona resolviera el encuentro desde temprano.

El argentino Valentín Gómez empató al minuto 27 y devolvió la emoción a un duelo que mantuvo su intensidad durante toda la primera mitad. Los locales encontraron espacios para inquietar al líder, aunque el Barcelona recuperó la ventaja al minuto 41 gracias a Rodri.

Poco después, Giovani Lo Celso estuvo cerca de conseguir el empate con una espectacular media volea. Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano del colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández al inicio de la jugada, una decisión que permitió a los visitantes marcharse al descanso con ventaja.

Lamine Yamal vuelve a marcar la diferencia

El Barcelona salió decidido a ampliar el marcador en la segunda mitad y volvió a encontrar en Yamal a su principal generador ofensivo. Al minuto 52, el español asistió al brasileño Gabriel Jesus para el tercer gol azulgrana, una acción que parecía encaminar el triunfo.

Pero el Betis reaccionó inmediatamente. Un minuto después, el exjugador del Barcelona Abde Ezzalzouli descontó para establecer el 3-2 y mantener abiertas las posibilidades de una remontada.

El encuentro cambió de manera importante al minuto 54, cuando el uruguayo Facundo Bernal fue expulsado por dar un cabezazo después de una discusión con Lamine Yamal. El Betis quedó con diez futbolistas cuando todavía tenía tiempo para buscar el empate, pero también debía contener a uno de los ataques más efectivos del campeonato.

Con superioridad numérica, el Barcelona terminó por imponer su ritmo. Eric García marcó el cuarto gol al minuto 63 y Dani Olmo completó la goleada al 81, aprovechando el desgaste de un rival que había complicado al líder durante buena parte del compromiso.

El resultado permitió a los visitantes transformar un encuentro exigente en otra victoria amplia, aunque el marcador final no reflejó por completo la resistencia que ofreció el conjunto sevillano.

El Barcelona llegará invicto ante el PSG y el Real Madrid

Con el triunfo, el Barcelona alcanzó los 27 puntos y amplió provisionalmente a nueve su ventaja sobre el Real Madrid, cuarto con 18 unidades antes de recibir al Sevilla el domingo. El Betis, por su parte, permanece en el tercer puesto con 19 puntos.

Más allá de la clasificación, el equipo azulgrana afrontará ahora dos de sus compromisos más importantes de este primer tramo de la temporada. El martes visitará al PSG en el Parque de los Príncipes por la Liga de Campeones y, una semana después de este encuentro ante el Betis, disputará el Clásico frente al Real Madrid.

El Barcelona llegará a París con once victorias consecutivas en todas las competiciones, una marca que lo distingue del resto de los clubes europeos en este comienzo de campaña.

En medio de una semana que pondrá a prueba sus aspiraciones nacionales e internacionales, el conjunto azulgrana conserva su paso perfecto. Y buena parte de esa confianza pasa por Lamine Yamal, quien volvió a responder con un gol, una asistencia y una actuación determinante cuando su equipo más lo necesitaba.