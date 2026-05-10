El Barcelona se proclama campeón de la Liga española al ganar 2-0 al Real Madrid
El Barcelona selló su supremacía en la Liga Española con una victoria incontestable frente al Real Madrid en el Clásico nacional. La escuadra blaugrana encarriló el triunfo de forma fulminante durante los primeros compases del encuentro, gracias a la pericia de Marcus Rashford al minuto 9 y la efectividad de Ferran Torres al 18
Esta ventaja temprana permitió al conjunto local gestionar los tiempos del partido con una posesión del 55%, lo que sofocó cualquier intento de insurrección por parte del equipo merengue.
El Barça fue el dominador del Clásico ante un Real Madrid impotente en el que su portero Thibaut Courtois fue el héroe, evitando lo que podía haber sido una goleada.
Mientras que el Barcelona asedió el área rival con siete remates al arco, el Real Madrid exhibió una alarmante inoperancia ofensiva, pues solo logró incomodar al guardameta contrario en una ocasión. A pesar de que el duelo registró 27 infracciones totales, el rigor defensivo del club catalán resultó infranqueable, lo que aseguró los tres puntos y el anhelado trofeo de la liga para sus vitrinas.
El Real Madrid, que llegaba envuelto en la polémica por el altercado de esta semana entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde o la baja a última hora de Kylian Mbappé, sólo podían lanzar estériles pases largos en busca de sus delanteros, que apenas inquietaron la portería rival.
Tras su victoria, los azulgranas aventajan en 14 unidades al Real Madrid, a falta de nueve puntos por disputarse, lo que hace imposible una reacción blanca.