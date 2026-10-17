El Bayern aplasta 6-1 al Leipzig con un triplete de Luis Díaz

Impulsado por un triplete del colombiano Luis Díaz, el Bayern Múnich aplastó 6-1 al RB Leipzig este sábado, en la sexta jornada de la Bundesliga, y recuperó el primer puesto de la clasificación a cuatro días de recibir al Arsenal en la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany mostró su contundencia ofensiva en uno de los compromisos más exigentes de su calendario nacional. Luis Díaz marcó tres goles, mientras que Aleksandar Pavlović, Michael Olise y Harry Kane completaron la goleada, que permitió a los bávaros llegar a 14 puntos.

El colombiano abrió el marcador al minuto 12 y encaminó una primera mitad dominada por los locales. Pavlović amplió la ventaja al 26 y Olise anotó el tercero al 34, una diferencia que reflejó la superioridad del Bayern antes del descanso.

Lejos de conformarse, el equipo alemán mantuvo su producción ofensiva en el segundo tiempo. Díaz volvió a marcar al minuto 47 y Harry Kane se sumó a la goleada al 53, antes de que el atacante colombiano completara su triplete al 69.

La actuación convirtió a Díaz en el principal protagonista de una victoria que también dejó buenas noticias para Kompany: el Bayern consiguió repartir sus seis anotaciones entre cuatro futbolistas, una muestra de los recursos ofensivos con los que cuenta para afrontar sus próximos compromisos.

Bayern recupera la cima antes de enfrentar al Arsenal

Con el triunfo, el Bayern alcanzó los 14 puntos y superó al Borussia Dortmund por diferencia de goles, después de que su rival empatara sin anotaciones frente al Union Berlín.

Los bávaros registran una diferencia de +17 goles, ampliamente superior al +7 del Dortmund, una ventaja que les permite ocupar provisionalmente el primer lugar pese a compartir la misma cantidad de puntos.

Sin embargo, el liderato todavía podría cambiar de manos antes de que concluya la sexta jornada. El Friburgo, tercero con 13 unidades, visitará este domingo al Bayer Leverkusen, cuarto con 10, y una victoria le permitiría superar a los dos principales contendientes.

Más allá de la clasificación, la goleada llega en un momento importante para el Bayern, que el miércoles recibirá al Arsenal, subcampeón de la última edición de la Champions League, en un enfrentamiento entre dos clubes que aspiran a competir por los principales títulos europeos.

Kompany afrontará ese compromiso después de una de las actuaciones ofensivas más contundentes de su equipo en el arranque de la Bundesliga. La eficacia de Díaz, acompañada por las aportaciones de Kane, Olise y Pavlović, representa una de sus principales fortalezas para enfrentar al conjunto inglés.

El Arsenal encontrará a un Bayern que acaba de marcar seis goles ante uno de sus rivales de mayor exigencia en Alemania y que buscará trasladar esa contundencia al escenario continental.

Por ahora, el gran protagonista es Luis Díaz, cuyo triplete no sólo impulsó la victoria más amplia de los bávaros en lo que va del campeonato, sino que también les permitió recuperar la cima y llegar con confianza a una semana decisiva.