El camino de Miguel Ángel Borja antes de ser el héroe del Clásico
Si hay un jugador que marcó la diferencia en el Clásico Nacional, ese fue Miguel Ángel Borja. El colombiano apareció cuando el América más lo necesitaba y, en cuestión de tres minutos con una chilena al 71’ y otro tanto al 74’, le cambió la cara al partido, arrebatándole la victoria a Chivas y sellando un doblete para poner el empate 2-2. Pero, ¿de dónde viene este nuevo héroe azulcrema?
El delantero cafetalero de 33 años llegó como refuerzo recién el pasado 20 de agosto, proveniente del Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, por 2.15 millones de euros. Su arranque con las Águilas ya ha dejado huella, disputando dos Clásicos en sus primeros dos encuentros y anotando tres goles en ellos.
Pero su trayectoria tiene una historia más amplia que contar, una que ha estado acostumbrada a competir en los grandes escenarios. Es un futbolista que ha jugado para varios de los llamados gigantes del continente, como River Plate, Palmeiras y Atlético Nacional, ha sido ganador de la Copa Libertadores, campeón en diferentes países, además de que presume un paso por Europa.
Se convirtió en profesional sin tener contrato
La carrera de “El Colibrí”, como es apodado, comenzó en el Deportivo Cali de su país natal, debutando en 2011 a los 18 años en el torneo de copa. Lo llamativo es que, durante su etapa formativa, no tuvo un contrato, pero su ímpetu lo impulsó a seguir adelante hasta convertirse en profesional.
Buscando más minutos, fue puesto a préstamo en la liga local con escuadras como Deportivo Cúcuta, Cortuluá y La Equidad. Estas escuadras le permitieron ir creciendo en lo deportivo, al grado de que ya no regresó a Cali, sino que, más bien al paso de unos años, en 2013, dio el salto a Europa para unirse al Livorno de Italia.
Su paso por Europa y su consolidación como killer del área
Su paso por el Viejo Continente fue corto, apenas ocho encuentros y un descenso marcaron su regreso a este lado del Atlántico. En un inicio, llegó al Club Olimpia de la primera división de Argentina donde estuvo un año, para después volver a probar suerte en el Cortuluá de Colombia, donde se destapó como goleador, logrando con 18 dianas la tercera mejor marca de anotaciones jamás vista en la era de los torneos cortos de la Liga Dimayor.
Este registro lo llevó a dar el paso al Santa Fe donde inauguró sus vitrinas tras ganar una Supercopa colombiana y la Copa Sudamericana a nivel internacional en 2015.
Un delantero acostumbrado a marcar y ganar títulos con los grandes
Posteriormente, el Atlético Nacional se fijó en sus actuaciones y se lo llevó para que fuera uno de los elementos que participó en una de las máximas hazañas del balompié cafetalero, al conquistar la segunda Copa Libertadores del Verdolaga en 2016.
Y ya con los reflectores puestos sobre él, e incluso tras haber jugado para la Selección Colombia, decidió llevar sus festejos a Brasil, donde de 2017 a 2019 marcó 36 veces con el Palmeiras y levantó un título del Brasileirão.
Después de un paso corto por el Junior de Barranquilla, donde volvió a ser campeón de la Supercopa colombiana en 2020, y una etapa por el Gremio, arribó por segunda ocasión a Argentina. La diferencia fue que, para esta ocasión, lo hizo ya en plan de figura, como refuerzo de River Plate.
Con la escuadra del Millonario marcó más goles que ningún otro club, con 62 tantos en 159 enfrentamientos. Del mismo modo, siguió cosechando su historial de éxitos, con un título de Primera División, una Supercopa y un Trofeo de Campeones, además de un título individual de goleo de la Copa de Argentina.
Su destino pudo ser Azul
Finalmente, después de consolidarse como una estrella de River, llegó su primer acercamiento con México. El colombiano fue llamado por Cruz Azul para encabezar el ataque de su proyecto para el Clausura 2026. De hecho, ya todo estaba arreglado para que se pusiera la camiseta celeste, pero faltaba un último detalle ajeno al contrato. La Máquina debía liberar una plaza de extranjero para poder inscribirlo.
Borja esperó pacientemente a que los Cementeros cumplieran con este tema administrativo. Sin embargo, el tiempo pasó y cuando ya se acercaba el final del mercado, ambas partes acordaron ya no continuar con el fichaje, y hasta el futbolista se despidió del club con un mensaje, sin siquiera haber llegado de manera formal. “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul… Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina”, escribió en una historia de Instagram.
El Colibrí decidió cambiar su vuelo, y tras un breve paso de medio año en el futbol árabe, volvió a México pero para aterrizar en la vereda de enfrente y ponerse las plumas de las Águilas. Y tal como lo dijo en aquel momento, su camino sí se terminó por cruzar con los Celestes, ya que precisamente contra ellos fue su debut, anotándole al que pudo ser su equipo en el Clásico Joven.
Ahora, sumando los dos tantos del Clásico Nacional, en dos juegos y apenas 36 minutos disputados, se coloca como el delantero con el promedio más letal de esta campaña de la Liga MX, con una celebración cada 12 minutos. Además, se coloca como el máximo anotador del América en lo que va del torneo, empatado con Brian Rodríguez y Henry Martin.