El camino que generó a Carlos Vela que hoy no llega a Primera División

Antes de que Carlos Vela fuera campeón del mundo Sub-17, fichara por el Arsenal a los 16 años y se convirtiera en uno de los mayores talentos de su generación, su hermano tuvo que encontrar cómo salir de Cancún.

Alejandro Vela creció en una ciudad sin futbol de Primera División. A principios de los 2000, la única referencia era un equipo de Tercera.

Sus padres pagaron para que viajara a probarse con el Atlas, y una convocatoria a la Selección Mexicana Sub-17 lo acercó al Guadalajara.

“El proceso era Tercera División, Segunda División, Liga de Ascenso, Primera División. Muchos no llegaron, pero sabían el camino”, explicó a Sports Illustrated México el hoy directivo deportivo del Cancún FC.

Alejandro recorrió buena parte de esa pirámide. En la temporada 2003-04 jugó con el Tapatío en la entonces Primera División A, al curso siguiente apareció con Chivas La Piedad y en el Apertura 2004 debutó con el Guadalajara en Liga MX.

Después pasó por Jaguares, Cruz Azul y Atlante. En 2016 bajó al segundo nivel con el Necaxa y vivió el trayecto al revés: el equipo ganó el ascenso y regresó a Liga MX. Se retiró con los Venados de Yucatán, otra vez fuera del máximo circuito.

Detrás venía Carlos. También había nacido en Cancún, había pasado por Pachuca y tenía 14 años cuando Alejandro, ya instalado en el Guadalajara, recomendó que lo observaran.

“El camino cuando vas abriendo ese camino es más fácil para los que vienen de atrás”, recordó.

Para un adolescente de Quintana Roo, la distancia no era solo geográfica. Cancún está a unos 1,700 kilómetros en línea recta de Guadalajara. Alejandro había llegado con viajes que pagaron sus padres.

Carlos llegó con alguien dentro del club que respondía por él. Ya no era un chico de una ciudad sin equipo de Liga MX tocando la puerta, sino el hermano de un canterano.

Carlos llegó a la cantera rojiblanca en 2002 y fue campeón de Tercera División en el Clausura 2005.

Nunca debutó con el primer equipo ni le hizo falta: ese mismo año fue campeón mundial Sub-17 con México en Perú, terminó como máximo goleador del torneo y el Arsenal lo fichó con 16 años.

Después vinieron seis temporadas con la Real Sociedad, del que es uno de sus mejores goleadores, los 34 goles con LAFC en 2019, entonces récord de una temporada regular de la MLS, y dos mundiales con México.

Cesc Fàbregas, su compañero en el Arsenal, lo resumió en una frase que FIFA recuperó a su retiro: “Carlos ha sido un fenómeno”.

Alejandro pudo salir de una ciudad sin Primera y seguir avanzando en una estructura con varios escalones, y cuando abrió la puerta, Carlos encontró una ruta más corta.

¿Por dónde se sube hoy desde el sureste?

Veinte años después, Cancún sigue sin Liga MX y, además, ya no existe una vía deportiva para que un club de la región sureste llegue a ella.

Los 18 equipos del máximo circuito se reparten en 13 de los 32 estados; 19 no tienen representación. Mauricio Vila, senador por Yucatán, llevó el dato este lunes al foro sobre ascenso y descenso en el Senado, en el que también participó Alejandro, y agregó que el sureste tampoco tiene hoy un equipo de Primera.

Alejandro lo midió con su propia adolescencia: si las fuerzas básicas de Primera hubieran sido su única opción, habría tenido que irse lejos.

“El equipo más cercano para ir en el sur es Puebla. Imagínate lo que hubiera sido de complicado”, explicó.

La TDP, la Liga Premier y la Liga de Expansión siguen existiendo, pero se cortó el último tramo. Un equipo puede crecer y formar futbolistas en esas divisiones, pero el resultado ya no lo lleva de Expansión a la Liga MX.

¿Cómo busca el Cancún a sus joyas?

Vela lo vive ahora desde el escritorio. Tras retirarse volvió a Quintana Roo para encabezar el proyecto deportivo del Cancún FC, que fue campeón del Apertura 2023 y no pudo subir. Quedarse en la misma categoría, aseguró, limita los ingresos, el presupuesto y la capacidad de invertir en jugadores, entrenadores y formación.

Por eso el club arma sus propios puentes. Tiene un equipo de TDP para captar jóvenes y llevarlos después a Expansión, y si aparece un futbolista de 16 o 17 años listo para otro nivel, lo coloca mediante acuerdos en las fuerzas básicas de clubes de Primera. En la práctica, suple la ruta que antes ofrecía la propia competencia.

Vela insiste en el sureste porque sabe lo que ha salido de ahí. En el foro citó a su hermano, a Henry Martín y a Miguel Sabah entre los futbolistas de una región alejada de las grandes plazas.

“Las joyas tenemos que ir a buscarlas, no van a llegar a tocarnos la puerta”, advirtió.

Dos décadas después de irse de Cancún, Alejandro volvió a buscarlas. Cuando encuentra una, puede hacer lo mismo que hizo por su hermano: recomendarla a un club de Primera, lejos de casa. Lo que ya no puede ofrecerle es que el Cancún la lleve hasta ahí.