El destino quería esta final: Tigres y América vuelven a encontrarse por el título
Hay finales que parecen nacer desde el primer silbatazo del torneo, historias que avanzan como corrientes subterráneas hasta encontrarse donde todo se define. Así llegó la noche en que Tigres Femenil volvió a encender el Volcán: un 2-1 sobre Cruz Azul que selló un global de 3-2 y confirmó lo que el semestre venía insinuando. El Apertura 2025 tendrá la final que todos esperaban. Tigres contra América. Amazonas contra Águilas. Dos colosos frente a frente otra vez.
Las felinas hicieron su parte con el temple que las ha convertido en la dinastía del futbol femenil mexicano. El penal de Jennifer Hermoso al minuto 17 inclinó el partido a su favor, el cabezazo de Diana Ordóñez, al 64, abrió definitivamente el camino hacia su undécima final desde que la Liga MX Femenil vio la luz. Aunque Cruz Azul acortó distancias al 89 con el penal de Deneisha Blackwood, la historia ya estaba escrita: Tigres estaba de nuevo en la cúspide. Con seis títulos conquistados y cuatro finales perdidas, las Amazonas son la referencia histórica de la liga y el Volcán su santuario inviolable.
Mientras Tigres consolidaba su pase en Monterrey, América construía el suyo con autoridad y precisión quirúrgica. En Guadalajara, Scarlett Camberos abrió el marcador apenas al minuto 2 y Kimberly Rodríguez amplió la ventaja al 57’, firmando un 2-0 sólido como cimiento de la serie. Ya en la Vuelta, en su estadio, Nicolette Hernández abrió el marcador al 32’ y, al 56’, Irene Guerrero sentenció otro 2-0 que completó un global de 4-0 sobre Chivas. La serie estaba definida: las Águilas llegaban a la final con poderío, confianza y claridad absoluta. América disputará su séptima final, con un historial de dos títulos y cuatro finales perdidas, buscando desafiar la hegemonía felina.
La final entre Tigres y América no es un accidente: es un enfrentamiento que se ha convertido en la gran narrativa del futbol femenil mexicano. Será la cuarta vez que estas potencias definan el título entre sí. El recuerdo de 2018, cuando América ganó en penales tras un 3-3, todavía arde; Tigres respondió con contundencia en 2022 y 2023, imponiéndose 3-0 en ambas ocasiones. Ahora llega la revancha, cargada de historia, rivalidad y la posibilidad de que la balanza se incline de un lado o del otro.
El formato del torneo quiso que Tigres, líder de la fase regular, cierre en casa. Y cerrar en casa significa mucho más que un detalle logístico: significa el Volcán, donde solo cayeron una vez en todo el torneo y donde la afición convierte cada duelo en ceremonia de presión y mística. Todo apunta a que la Ida se jugará el jueves 20 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, y la Vuelta el domingo 23 en el Universitario.
América llega con una ofensiva incendiaria —56 goles en temporada regular— y dos victorias consecutivas por 2-0 ante Tigres en fases decisivas de temporadas pasadas. Tigres, por su parte, presenta un proyecto sólido, estable, acostumbrado a la presión y a la expectativa, con la experiencia que da haber ganado seis títulos y disputado cuatro finales perdidas.
No había otra conclusión posible: Tigres eliminó a Cruz Azul con oficio y jerarquía; América borró a Rayadas y Chivas con la frialdad de un equipo en plena madurez. Los dos mejores equipos del Apertura 2025 llegaron donde debían llegar.
La final que el torneo parecía pedir desde el inicio está lista. Faltan 180 minutos para saberlo. Las protagonistas ya están listas. La historia, también.