El destino se escribe en México: así quedaron las llaves del repechaje mundialista
El camino hacia el Mundial de 2026 añadió un nuevo capítulo de tensión y expectativa con el sorteo del torneo de repechaje intercontinental, una instancia que, como cada edición, promete emociones fuertes, sueños por cumplirse y despedidas dolorosas. En un evento que reunió a dirigentes de cinco confederaciones, quedaron definidas las llaves que entregarán los dos últimos boletos a la gran cita mundialista.
Este mini–torneo, que se jugará en marzo en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, será un cruce de estilos y geografías: desde islas del Pacífico hasta selecciones sudamericanas, pasando por representantes del Caribe, Asia y África. Seis selecciones llegan con la ilusión intacta, pero solo dos saldrán con el pasaje en la mano.
El sorteo dejó a Irak y a la República Democrática del Congo como cabezas de serie, una condición que les permite evitar el desgaste de las semifinales y esperar directamente en la última parada del repechaje. Allí deberán medir la presión de un partido que lo puede cambiar todo, mientras observan cómo sus futuros rivales se juegan la vida en semifinales intensas.
Así quedaron las llaves del repechaje
LLAVE A
La primera semifinal enfrentará a Nueva Caledonia, representante de la OFC, contra Jamaica, una selección caribeña acostumbrada a pelear hasta el último minuto. El ganador de este duelo tendrá como recompensa un choque decisivo ante la República Democrática del Congo, que aguarda firme, sabiendo que está a un solo resultado de volver a un Mundial.
- Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica
- Final: República Democrática del Congo vs Ganador de la SF1
LLAVE B
En la otra ruta, Bolivia buscará aferrarse a su oportunidad mundialista enfrentando a Surinam, una selección que ha crecido silenciosamente en los últimos años. El vencedor deberá medirse con Irak, un equipo que llega con la etiqueta de favorito, pero también con el peso de cumplir con las expectativas.
- Semifinal 2: Bolivia vs Surinam
- Final: Irak vs Ganador de la SF2
El torneo de repechaje se vislumbra como un escenario de contrastes: selecciones que cargan con generaciones enteras de ilusión, partidos que se pueden definir por detalles mínimos y un ambiente que mezclará pasión continental con la intensidad de un único objetivo. En marzo, en tierras mexicanas, el futbol volverá a entregar esas historias que solo la repesca sabe contar: las de quienes llegaron al límite y se atrevieron a soñar.