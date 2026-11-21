Borussia Dortmund se convirtió en el nuevo líder de la Bundesliga después de vencer 1-0 al Borussia Mönchengladbach este sábado 21 de noviembre, en la décima jornada del campeonato alemán, y aprovechar el empate 1-1 que Bayern Múnich había sufrido ante Colonia.

El conjunto dirigido por Niko Kovac llegó al encuentro con 21 puntos, igualado con el Bayern, que ocupaba el primer lugar gracias a su mejor diferencia de goles. Sin embargo, el triunfo permitió al Dortmund alcanzar 24 unidades y sacar dos de ventaja sobre los bávaros, que además perdieron por lesión a Harry Kane durante su partido del viernes.

La victoria no fue sencilla. El Borussia Mönchengladbach, último de la clasificación, mantuvo el empate durante buena parte del encuentro y obligó a los visitantes a esperar hasta los minutos finales.

Felix Nmecha marcó el único gol al minuto 80, cuando aprovechó una asistencia de Marcel Sabitzer y sacó un disparo desde fuera del área que superó al portero Daniel Batz, quien cometió un error al intentar detener el balón.

"No hay que sobrestimar el primer puesto en la clasificación, estamos todavía en una fase muy temprana de la temporada y queda mucho por hacer. Los demás equipos vienen también presionando desde atrás", declaró Kovac a DAZN.

Con 24 puntos de 30 posibles, Dortmund registra el tercer mejor inicio de su historia en la Bundesliga, igualando sus actuaciones de las temporadas 2018-2019 y 2021-2022.

Friburgo y Leipzig también aprovechan el tropiezo del Bayern

La derrota del Bayern en la lucha por el liderato también permitió que otros equipos recortaran distancias.

Friburgo alcanzó los 22 puntos y empató al Bayern en la segunda posición, después de derrotar 1-0 al recién ascendido Elversberg con una anotación del croata Igor Matanovic.

Por su parte, RB Leipzig, dirigido por el argentino Martín Demichelis, goleó 5-1 como visitante al Union Berlin y llegó a 21 unidades, apenas tres menos que el Dortmund.

El brasileño Rômulo participó en la goleada con una anotación y alcanzó seis tantos esta temporada, consolidándose como el máximo goleador del Leipzig.

Bayer Leverkusen golea y Schick pelea por el liderato de goleo

Bayer Leverkusen también aprovechó la jornada para acercarse a los puestos de Champions League, después de derrotar 4-0 al Paderborn con un doblete del portugués Afonso Moreira y anotaciones de Patrik Schick y Ezequiel Fernández.

Schick llegó a nueve goles en el campeonato y comparte el primer lugar de la clasificación de goleadores con Niclas Füllkrug, del Werder Bremen.

En otros resultados, Eintracht Fráncfort venció 1-0 al Hoffenheim, mientras que Stuttgart y Schalke 04 empataron sin goles.

Así, Dortmund terminó el sábado como líder invicto, con dos puntos de ventaja sobre Bayern y Friburgo, en una jornada que también dejó a los bávaros sin Harry Kane para sus próximos compromisos.