El futuro de Jenni Hermoso en Tigres queda en suspenso
El futuro de la futbolista española Jenni Hermoso continúa envuelto en incertidumbre. La campeona del mundo con España en 2023 podría estar viviendo sus últimos días como jugadora de Tigres, luego de que el entrenador del conjunto felino, Pedro Martínez Losa, evitara confirmar su permanencia y dejara en manos del club cualquier anuncio sobre su situación contractual.
"Es una jugadora que ha sido un estandarte de trabajo, de profesionalidad para todos nosotros. Sigue siendo una referencia a nivel del fútbol femenino", declaró el estratega español en conferencia de prensa.
Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre la continuidad de la atacante madrileña, Martínez Losa fue tajante al deslindarse de cualquier decisión.
"Lo que vaya a ocurrir a partir de mañana no lo sé, no me pregunten a mí. En su momento se comunicará lo que se tenga que comunicar, pero no me corresponde a mí", afirmó.
Las declaraciones alimentan las versiones que durante las últimas semanas han rodeado a Hermoso. La delantera de 36 años no se ha reincorporado a los entrenamientos de Tigres tras concluir su participación como comentarista de televisión durante la Copa Mundial de 2026 y tampoco ha formado parte de los primeros compromisos oficiales del semestre.
Hermoso quedó fuera de la convocatoria para la final del Campeón de Campeonas frente al América, disputada el 27 de julio, y tampoco fue considerada para el debut de Tigres en el torneo Apertura ante Puebla, ausencias que incrementaron las especulaciones sobre una salida anticipada del club.
Diversos medios en México apuntan a que la máxima goleadora histórica de la selección española habría rescindido el contrato que la vinculaba con Tigres hasta finales de 2026, por lo que actualmente tendría la condición de agente libre.
Todo apunta a que su siguiente destino estaría nuevamente en España. El Atlético de Madrid, club donde debutó como profesional en 2004, aparece como uno de los principales candidatos para incorporarla, aunque también existirían propuestas de otros equipos europeos.
De concretarse su salida, Hermoso pondría fin a una etapa de cuatro temporadas en el futbol mexicano. Llegó en 2022 para jugar con Pachuca, equipo con el que disputó una final de Liga MX Femenil, antes de incorporarse a Tigres, donde conquistó títulos y se consolidó como una de las figuras internacionales del campeonato.
La posible despedida marcaría el cierre de una exitosa aventura en México para una de las futbolistas más importantes de la historia reciente del futbol femenino, cuyo palmarés incluye el título de la Copa Mundial de 2023 y múltiples campeonatos en clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain y Tyresö.