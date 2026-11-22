El Hull City dio la sorpresa al marcar dos goles en el tiempo añadido contra el Brighton (2-0), segundo de la Premier League, que se topó este domingo en la 11ª jornada con un guardameta rival, Konstantinos Tzolakis, en estado de gracia.

El Brighton, reducido a diez en el 89', dominó la posesión de forma abrumadora, creó múltiples ocasiones, pero fue el recién ascendido Hull quien golpeó sobre la bocina, con un doblete de Oli McBurnie (90+2' y 90+5').

El internacional escocés quizá se lleve los laureles, pero la victoria no habría sido posible sin el portero Tzolakis, un auténtico muro contra el que se estrellaron las Gaviotas.

La segunda derrota del Brighton (2º, 22 puntos) esta temporada en la Premier llega al día siguiente de los empates concedidos por el líder, el Arsenal (28 puntos), en Newcastle (2-2), y por el tercer integrante del podio, el Manchester City (22 puntos), contra el Fulham en casa (1-1).

Antes de su desplazamiento a Hull, el equipo de Fabian Hürzeler había encadenado seis victorias, sin encajar un solo gol, en sus últimos siete partidos de liga (frente a una derrota en Liverpool, a finales de octubre).

La actual mejor delantera de la Premier League se topó con un portero que caminaba sobre el agua, impermeable a las olas incesantes desatadas por los visitantes, sobre todo en la primera parte.

Tzolakis detuvo en particular remates cercanos de Diego Gómez (15') y Georginio Rutter (32' y 37'), de muy bella factura, y desvió luego con el pie un disparo de Gómez que se colaba justo antes del descanso (45+3').

En la segunda parte también rechazó con los dos puños un potente disparo de Pascal Gross (51').

El guardameta griego, fichado en el inicio de temporada al Olympiakos, añadió suerte al talento cuando Costinha falló el arco (19') o cuando Yasin Ayari estrelló su disparo en el travesaño (37').