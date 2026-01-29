El “Kikin” prefiere a la “Hormiga” González sobre Berterame en la selección mexicana
Francisco “Kikin” Fonseca es un experto a la hora de hablar de delanteros en la selección mexicana. En los 43 partidos que jugó, anotó 21 dianas, la undécima mejor cantidad de la historia, y con su expertis fue claro: prefiere llevar al Mundial 2026 a Armando “Hormiga” González sobre Germán Berterame.
“Yo llevaría a la “Hormiga” en lugar de Berterame. Me gusta porque es un joven que tiene mucha confianza en sí mismo, que tiene mucho atrevimiento, que se mueve muy bien en el área. Me recuerda mucho en sus movimientos al Chicharito (Javier Hernández), por cómo le gana la espalda de los defensores, y está pasando por un gran momento. Hay que aprovechar a veces los momentos de los jugadores porque cualquiera de los dos que lleves va a estar en la banca, no van a ser titulares”, explicó en un evento de un patrocinador de la selección mexicana.
La “Hormiga” debutó en el Tri en noviembre pasado, luego de proclamarse campeón de goleo en la Liga MX, al marca 12 dianas en el Apertura 2025, distinción que compartió con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis).
Su buen momento goleador no lo ha traspasado al equipo tricolor, en el que en tres partidos no ha anotado, en cambio Berterame, un argentino naturalizado mexicano, es uno de los mejores artilleros de la tercera etapa de Javier Aguirre como seleccionador mexicano, con dos dianas, la misma cantidad que Santiago Giménez, otro de los romperredes principales del “Vasco”; aunque ambos están lejos del mejor delantero, Raúl Jiménez, quien lleva 11 goles.
“El hambre y deseo que le he visto cuando está en la cancha te puede hacer alguna diferencia entrando de cambio. No tengo nada contra nadie, Berterame me gusta mucho también, pero me inclino un poco más por la ‘Hormiga’”, comentó jugador que disputó el Mundial de 2006 con México, en el que anotó un gol.
En las últimas semanas, la ausencia de Julián Quiñones en las convocatorias de Aguirre ha generado polémica en parte de la prensa y los aficionados, porque el colombiano naturalizado mexicano vive un presente positivo con el Al Qadsiah, con el que lleva 16 tantos en esta temporada de la liga saudí, la misma cantidad que Cristiano Ronaldo (Al Nassr) y a dos del líder de goleo, Ivan Toney (Al Ahli).
“Julián te puede ayudar. Si no es como titular, lo veo como un buen revulsivo para nosotros. Creo que Javier no lo ha convocado porque a lo mejor ya lo tiene muy visto, quiere ver a otros o a lo mejor en su sistema no se adapta muy bien. En determinados partidos, momentos, por su capacidad física, por su contundencia, por su capacidad goleadora, te puede ayudar”, afirmó Fonseca.
Al ex jugador de los Pumas no le preocupa que la selección mexicana dependa de los goles de Jiménez, quien de los 32 que se han anotado en esta gestión de Aguirre, ha marcado 11 de ellos.
“Que él meta los goles está bien. El reto es buscar generarle un sistema adecuado, un sistema coordinado para que le llegue el balón. El nueve está para meter goles, pero genérale entonces seis o siete oportunidades por partido y un sistema adecuado pensado en potenciarlo”, confesó.
Fonseca ve a Jiménez como el titular en el Mundial 2026, en el que México será local con Estados Unidos y Canadá. El Tri inaugurará la Copa del Mundo en el Estadio Azteca ante Sudáfrica.
“Kikin” confía en que el hecho de estar en casa, de alguna manera hará que el Tri mejore, a pesar de no pasar su momento más lúcido. Este año, México hará historia al ser el primer país en recibir tres veces una Copa del Mundo.
“Todos estamos apelando a que la selección se enganche por ser local. Desafortunadamente no han mostrado su mejor funcionamiento en los últimos encuentros, esa es la realidad, pero me tocó jugar muchos partidos en selección y con tu gente en tu cancha es difícil que le ganen al equipo mexicano”, señaló.
Ante el bajo nivel, Fonseca confía en factores subjetivos para que el Tri se impulse, termine primero de su grupo y juegue sus primeros dos partidos de la fase final en el Azteca, lo que ayudaría a firmar una actuación histórica, los cuartos de final, su mejor actuación desde 1986, la última vez que México fue local en un Mundial.