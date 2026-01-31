El Lens aprieta al PSG y se pone líder momentáneo en Francia
Lens, Francia
El Lens volvió a situarse por encima del Paris Saint-Germain en lo más alto de la Ligue 1 de Francia, después de que un gol de Ruben Aguilar asegurara una victoria por 1-0 este viernes en casa del flojo Le Havre, en la apertura de la vigésima jornada.
El lateral derecho, internacional una vez con Francia en 2020, apareció en el segundo palo para rematar un centro de Matthieu Udol en el descuento de la primera parte (45+1'), en una noche lluviosa en el extremo norte del país.
Fue un regreso bien recibido a la senda del triunfo para el Lens, que había encadenado 10 victorias consecutivas entre liga y copa antes de caer 3-1 el pasado fin de semana en casa del Marsella.
El equipo revelación del campeonato galo llegó a este partido en la segunda posición de la Ligue 1, dos puntos detrás del PSG, vigente campeón de Francia y Europa.
Sin embargo, este triunfo significa que ahora está una unidad por delante en la cima tras 20 jornadas, aunque el equipo de Luis Enrique recuperará la punta si no pierde en su visita a Estrasburgo el domingo.
“Le estamos metiendo presión al PSG”, se congratuló el DT del Lens, Pierre Sage.
“Luis Enrique dijo tras ganar en Auxerre que estaba presionando al Lens, y nosotros también al PSG”, añadió.
Según Sage, “es muy fácil jugar los viernes cuando se gana, porque se pueden ver los demás partidos con tranquilidad. Y ellos juegan con eso en mente”.