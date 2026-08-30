El Madrid de Mou toma forma: otra goleada, nueve puntos y la primera portería a cero
El Real Madrid de José Mourinho comienza a adquirir una identidad. El conjunto blanco derrotó 4-0 al Málaga, alcanzó nueve puntos de nueve posibles y completó su primer partido de LaLiga sin recibir gol. La victoria también representó la segunda goleada consecutiva del equipo en el Santiago Bernabéu, donde ya anotó ocho tantos después del 4-1 contra la Real Sociedad.
Mourinho había declarado en la previa que contaba con una plantilla fuerte y con soluciones. Horas después respaldó sus palabras con cinco modificaciones en el once. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz ocuparon los lugares de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Álvaro Carreras, Bernardo Silva y Arda Güler.
El entrenador cambió a la mitad de sus jugadores de campo, pero conservó la estructura y la respuesta colectiva.
El Málaga comenzó sin complejos. El recién ascendido trató de superar la presión del Madrid mediante asociaciones cortas y encontró algunos espacios durante los primeros minutos. David Larrubia probó a la defensa en el comienzo y Joaquín Muñoz sacó un disparo desviado en el 16. El visitante no se encerró, aunque esa valentía también dejó zonas que el equipo de Mourinho tardó poco en aprovechar.
Jude Bellingham rompió el partido en el minuto 19. El inglés recibió cerca del área, superó a varios defensores y venció a Alfonso Herrero con un disparo raso entre las piernas. El gol confirmó una de las primeras transformaciones del nuevo Madrid: Mourinho devolvió a Bellingham a una zona próxima a la portería, donde puede atacar espacios y aprovechar su capacidad para llegar desde atrás.
La influencia del mediocampista volvió a aparecer siete minutos después. Brahim y Mbappé construyeron la jugada, el portero rechazó el disparo del francés y Bellingham remató de cabeza. La pelota rebotó en Herrero antes de entrar, por lo que el segundo tanto quedó registrado como autogol del guardameta. El inglés no firmó oficialmente un doblete, pero participó directamente en los dos goles que abrieron el encuentro.
El Madrid necesitó únicamente cuatro minutos más para sentenciar. Mbappé abrió el juego hacia la derecha, Trent apareció con espacio y envió un centro preciso al primer poste. El delantero francés atacó el balón y conectó una volea de primera intención para establecer el 3-0 en el minuto 30. La acción reunió varias de las ideas que Mourinho quiere consolidar: recuperación de espacios, amplitud de los laterales, circulación rápida y presencia de Mbappé dentro del área.
El Málaga tuvo su mejor oportunidad antes del descanso. Una jugada preparada desde el córner terminó con un disparo de Rafa Rodríguez contra el poste en el minuto 42. Chupe también encontró el lateral de la red poco después, pero Courtois llegó al descanso sin recibir gol y el Madrid conservó una ventaja que prácticamente había resuelto el encuentro.
El ritmo disminuyó durante el inicio de la segunda parte. El equipo blanco administró la posesión y evitó que el Málaga recuperara confianza. Bellingham estuvo cerca del tercero de su cuenta personal en el minuto 55, cuando aprovechó una recuperación alta y estrelló un potente disparo en el poste. Un minuto más tarde, Herrero rechazó un intento de Trent.
Mourinho también utilizó el resultado para repartir minutos. Yan Diomande sustituyó a Brahim en el 65 y Bernardo Silva reemplazó a Valverde en el 76. El Málaga buscó el gol que rompiera la portería a cero, pero Bellingham bloqueó un disparo de Chupe y Courtois detuvo otro de Larrubia.
La mayor amenaza llegó en el minuto 84. El árbitro señaló penalti después de que un tiro libre golpeara primero en la cabeza de Rüdiger y después en el brazo de Diomande. La revisión del VAR mostró que el brazo estaba pegado al cuerpo y el colegiado corrigió su decisión. El Madrid conservó así su primera portería a cero del campeonato.
Arda Güler entró por Bellingham en el minuto 87 y necesitó muy poco tiempo para dejar su marca. En el 90+1, el turco combinó con Vinícius dentro del área y definió para cerrar el 4-0. El tanto tuvo un valor adicional para Mourinho: un suplente completó la goleada y confirmó que el rendimiento no depende únicamente del once inicial.
Después de tres jornadas, el Madrid suma tres victorias, diez goles a favor y dos en contra. Primero superó 2-1 al Espanyol en un partido que exigió paciencia y una reacción desde el banquillo. Después goleó 4-1 a la Real Sociedad tras corregir su presión durante el descanso. Frente al Málaga, resolvió el encuentro en once minutos, protegió la ventaja y evitó recibir gol.
Todavía es pronto para comparar este equipo con el Madrid de los 100 puntos que Mourinho dirigió en su primera etapa. La categoría del Málaga y el inicio del calendario obligan a mantener prudencia. Sin embargo, las primeras señales ya resultan claras: el técnico recuperó la mejor ubicación de Bellingham, dio libertad a Mbappé para atacar el área, incorporó profundidad por las bandas y consiguió que cinco cambios en la alineación no alteraran el funcionamiento.
La transformación apenas comienza, pero el Madrid ya sabe ganar de distintas maneras. Mourinho encontró soluciones desde el banquillo en Barcelona, corrigió al equipo ante la Real Sociedad y utilizó las rotaciones sin perder contundencia contra el Málaga. Dos partidos en el Bernabéu, ocho goles, una portería a cero y nueve puntos de nueve muestran que su segundo proyecto empieza a tomar forma.