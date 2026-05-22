El método Joel Huiqui: escuchar al jugador y devolverle estabilidad a Cruz Azul rumbo a la décima
Joel Huiqui no asumió el banquillo del Cruz Azul por prometer revolucionar al equipo, sino con el objetivo de evitar que todo se derrumbara, justo antes de la Liguilla.
La Máquina acumulaba nueve partidos sin ganar, perdió el liderato y el cierre del torneo empezaba a parecer otra mala historia en la era de Víctor Velázquez. Entonces la directiva tomó una decisión de emergencia: despedir a Nicolás Larcamón antes de la Liguilla y entregar el equipo a un técnico interino que jamás había dirigido en Primera División.
Huiqui debutó en Liga MX en la última jornada del Clausura 2026, tres semanas después tiene a Cruz Azul en la final. Lo hizo sin vender fórmulas mágicas.
“Mi método se basa en hablarle al jugador con la verdad, decirle solo lo que necesita en la parte del juego y escucharlo”, resumió Huiqui cuando le preguntaron por el fórmula que lo tiene hoy en la pelea por el décimo título en la historia de los celestes
Ahí empezó gran parte de la recuperación de La Máquina. Cruz Azul no venía de jugar mal, sino de hacerlo de forma desesperada y ansiosa.
“Con Nico pasamos un poco todos a esa desesperación que los partidos no salían como queríamos”, reconoció Carlos Rodríguez, el capitán del club.
El equipo generaba futbol, era líder en disparos a portería, recuperaciones en campo rival y centros durante buena parte del torneo. El problema fue que dejó de ganar y empezó a jugar de forma acelerada, con la sensación de que cualquier error podía acabar con el torneo.
Huiqui entendió rápido que antes de modificar sistemas, tenía que recuperar al grupo. Por eso les habló de la empatía, del jugador titular, del suplente y hasta del que se queda fuera de la convocatoria.
“Lo que ha funcionado es simplemente hacer todo muy simple”, institó el manejador de 43 años.
Cruz Azul volvió a verse más estable en los partidos. Contra Chivas, en las semifinales, manejó mucho mejor los momentos incómodos de la serie y dejó de transmitir la ansiedad que arrastraba en el cierre del torneo.
Incluso varios futbolistas hablan de Huiqui desde un lugar distinto al habitual con un interino.
“Es gente de casa, sabe lo que es portar la camiseta”, afirmó Charly Rodríguez.
“Conoce el club y te muestra el camino”, agregó Rodolfo Rotondi.
No es casualidad. Huiqui pasó prácticamente toda su carrera dentro del Cruz Azul. Se formó como futbolista en el club, debutó profesionalmente con La Máquina en 2002 y después regresó para iniciar el recorrido como entrenador desde fuerzas básicas. Pasó por la Sub-13, Sub-20, Sub-23 y distintos cuerpos técnicos institucionales antes de tomar al primer equipo en plena crisis.
“En el club aprendí a comer, hablar, ser buena persona, hermano, le debo todo”, reconoció Huiqui.
Ahora está a dos partidos de darle la décima estrella al equipo, en el que prácticamente construyó toda su carrera. La final también rompe otra tendencia del futbol mexicano. Por primera vez desde el Clausura 2013 habrá dos entrenadores mexicanos en la serie por el título y además el campeonato dejará al primer técnico nacional campeón desde Ignacio Ambriz con León en el Guard1anes 2020.
Por eso la historia de Huiqui ya dejó de sentirse como un simple interinato, porque el Cruz Azul apostó por alguien formado dentro de casa cuando el torneo parecía escaparse. Hoy, el entrenador que debutó en Primera División apenas antes de la Liguilla está a 180 minutos de cambiar la historia de “su casa”.