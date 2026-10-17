El mexicano Armando León se acerca al podio de goleo en Croacia y consolida su lugar en el Osijek

Armando León estuvo cerca de sumar su sexto gol en la Primera Liga de Croacia. El delantero mexicano fue protagonista de la jugada con la que el Osijek rescató el empate 1-1 ante el HNK Gorica, en la décima jornada de la temporada 2026-27, pero un desvío de un defensor rival impidió que la anotación quedara registrada a su nombre.

El futbolista de 26 años comparte el primer lugar de goleo del Osijek con Nail Omerović, ambos con cinco tantos, y ocupa el cuarto escalón de la clasificación de anotadores, a sólo dos goles de quienes comparten el segundo puesto.

La diferencia es relevante para un delantero que disputa su primera temporada en Croacia y que, después de diez jornadas, ya se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas de su equipo.

El líder de goleo es Dion Drena Beljo, del Dinamo Zagreb, con diez anotaciones. Detrás aparecen Ilija Nestorovski, del Slaven Belupo, y Emil Frederiksen, del Istra 1961, con siete cada uno. León comparte el siguiente escalón con Omerović.

El gol que terminó atribuido a un rival

El Osijek sufrió desde la primera mitad ante el Gorica, que tomó ventaja al minuto 23 mediante Jakov Pranjić. El conjunto visitante aprovechó un contragolpe y una asistencia de tacón de Domagoj Pavičić para superar al portero Marko Malenica.

León apareció como titular y tuvo una primera oportunidad al minuto 12, cuando conectó un cabezazo que terminó en las manos del guardameta Renato Josipović.

La insistencia del Osijek aumentó durante el segundo tiempo. Después de varios intentos, el empate llegó al minuto 68, cuando Admir Ljatifi desvió un balón procedente de un tiro de esquina y León lo remató dentro del área.

La anotación fue celebrada inicialmente como el sexto gol del mexicano, pero terminó acreditada como autogol de Stefan Perić, quien tocó el balón antes de que cruzara la línea. La Federación Croata mantiene ese registro en el acta oficial.

El tanto permitió al Osijek rescatar un punto en un encuentro que terminó marcado por las decisiones arbitrales. Al Gorica le anularon tres anotaciones por fuera de lugar, mientras que los locales acumularon 28 remates y estuvieron cerca de completar la remontada.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió romper nuevamente el empate.

El mexicano ya compite con los goleadores del campeonato

Más allá de la controversia sobre el autor del gol, la primera temporada de León con el Osijek muestra una adaptación rápida al futbol croata.

El delantero comenzó su cuenta con un doblete en la victoria 6-1 frente al NK Rudeš. Posteriormente anotó contra el Rijeka y consiguió otros dos tantos en el triunfo 4-2 ante el Dinamo Zagreb, uno de los principales clubes del país.

Sus cinco goles oficiales lo mantienen como el máximo anotador del Osijek junto a Omerović, además de situarlo entre los delanteros más productivos de la liga.

León llegó al campeonato después de una trayectoria poco habitual para un futbolista mexicano. Formado en las categorías inferiores del Pachuca, pasó por el León y la Liga de Expansión antes de emigrar a Andorra, donde encontró oportunidades con el Rangers FC y el Santa Coloma.

Ahora compite en una liga de mayor exigencia y está cerca de alcanzar a dos de los tres nombres que encabezan la clasificación de goleadores.

En cuanto al Osijek, el empate ante el Gorica le permitió llegar a 17 puntos y colocarse provisionalmente en el tercer lugar, a dos unidades del Hajduk Split, aunque con otros encuentros pendientes en la décima jornada.

La actuación de León no terminó con una nueva anotación en los registros oficiales, pero confirmó su importancia para el equipo. El mexicano volvió a intervenir en una jugada decisiva y mantiene una producción goleadora que lo acerca a los primeros puestos del campeonato croata.