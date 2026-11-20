Este viernes, el Crystal Palace anunció la llegada del mexicano Bernardo Cueva como nuevo director técnico auxiliar del equipo. Su misión será aportar desde los entrenamientos y los banquillos para levantar al club en la lucha por la permanencia en la Premier League.

El anuncio se llevó a cabo a través de las cuentas oficiales del equipo londinense. Mediante un comunicado, la institución presentó al jalisciense de 39 años como el nuevo integrante del cuerpo técnico de Thomas Frank, junto a Justin Cochrane y Chris Haslam.

Cabe recordar que Frank recién se incorporó a la escuadra de las Águilas el pasado 16 de noviembre, luego de la destitución de Oliver Glasner por su mal inicio de campaña, en el que tras 10 fechas dejó al club en el último lugar con 7 puntos, con un récord de 2 victorias, 1 empate y 7 derrotas, a dos unidades de la zona de salvación.

Thomas Frank has added Bernardo Cueva to his backroom staff, joining as First-Team Coach.



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¿Quién es Bernardo Cueva?

El mexicano comenzó su carrera en el balompié nacional en 2017 como analista de datos de Chivas y posteriormente pasó al puesto de Director de Inteligencia Deportiva. Durante este lapso con el Rebaño le tocó conquistar la Concachampions 2018.

Fue en la campaña 2020-21 cuando dio el salto a Europa para unirse al Brentford, donde coincidió por primera vez con Thomas Frank y con quien logró el ascenso a la Premier League en su primer año. Además, tras subir a primera división, colaboró de forma paralela con el cuerpo técnico de la selección de Noruega.

Bernardo Cueva, con un título de campeón del mundo con Chelsea

Para la temporada 2024-25 llegó su gran oportunidad al fichar por el Chelsea. Ahí, en compañía del entrenador en turno, Enzo Maresca, levantó la Conference League 2024-25 y su logro más grande: la Copa Mundial de Clubes 2025, la primera edición con 32 equipos.

Ahora, tras alcanzar la gloria internacional con los Blues, Cueva asume el reto de pelear en la zona baja de la tabla, con la intención de salvar al peor equipo del torneo, al menos en la tabla.

¿Cuándo será el debut de Bernardo Cueva?

Su primer juego con el Crystal Palace será este sábado a las 9:00 de la mañana, cuando visite al Coventry City, por la jornada 11 de liga, en un duelo directo por la permanencia.