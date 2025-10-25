El Milan empata y Santi sigue en blanco
Sorpresa en San Siro: el AC Milan, líder de la Serie A por primera vez en tres años, tropezó inesperadamente al empatar 2-2 en casa con el Pisa, colista antes del partido, este viernes en la apertura de la octava jornada.
Con 17 puntos, el Milan queda al alcance de sus principales perseguidores, Inter de Milán (2º) y Nápoles (3º), ambos con 15 puntos y enfrentándose este sábado.
El Milan incluso puede considerarse afortunado, pues evitó la derrota en el descuento (90+3) con un disparo lejano del suizo Zachary Athekame.
El delantero mexicano Santiago Giménez inició el partido y fue sustituido al minuto 76 por el francés Christopher Nkunku. El atacante tricolor tocó el balón solo en 19 ocasiones y volvió a quedarse sin gol. Suma ocho apariciones en liga sin marcar.
Antes, los Rossoneri habían comenzado bien el encuentro, adelantándose con un centro-chut del portugués Rafael Leão al minuto 7, pero los toscanos remontaron después.
El Pisa igualó 1-1 al 59’, con un penal convertido por el colombiano Juan Cuadrado (37 años). Al 86’, los visitantes se pusieron al frente con un tanto del angoleño Mbala Nzola, que aprovechó un error de marcaje para fusilar a Mike Maignan, pero Athekame rescató el empate en el cierre del juego.
“Tendríamos que haber matado el partido en la primera parte. Ahí nos faltó fortuna. Hemos jugado bien y hay que continuar así, aunque da rabia sentir que has perdido dos puntos”,
declaró el croata Luka Modric a DAZN.
Es el séptimo partido sin derrota para el Milan (cinco victorias, dos empates), aunque con sabor amargo en una noche en la que extrañó a Christian Pulisic y Adrien Rabiot, ambos lesionados hasta mediados de noviembre.
El Pisa, que inició el partido en la última posición, sube provisionalmente al 18º lugar con 4 puntos.
El sábado, el Nápoles–Inter cobrará aún más relevancia, con el liderato de la Serie A en juego. Los napolitanos llegan golpeados, tras tres derrotas en sus últimos cinco partidos, incluida la goleada 6-2 ante el PSV Eindhoven en Champions. En contraste, el Inter suma siete victorias consecutivas en todas las competiciones.
(AFP y Redacción)