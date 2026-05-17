El modesto Elversberg hace historia con su ascenso a la Bundesliga
El Elversberg, club de la pequeña ciudad homónima del suroeste de Alemania, hizo historia al ascender por primera vez a la Bundesliga este domingo luego de vencer al Münster (3-0). Con 62 puntos, el Elversberg finaliza en el segundo puesto de la 2. Bundesliga, justo detrás del Schalke 04, que había sellado su regreso a la élite hace dos semanas.
La pequeña ciudad de Spiesen-Elversberg cuenta con apenas 12.800 habitantes, lo que la convierte oficialmente en el municipio más pequeño en la historia de la Bundesliga. El récord anterior lo ostentaba el Unterhaching, conjunto de la periferia sur de Múnich, que poseía 22.000 moradores cuando el club militaba en la máxima categoría a principios de los años 2000.
Elversberg, que todavía disputaba encuentros en la cuarta división alemana en la temporada 2020/21, rozó la proeza del ascenso la campaña pasada, cuando sucumbió en la promoción frente al Heidenheim por un global de 4-3.
El estadio del Elversberg, actualmente en fase de remodelación, acoge provisionalmente a 9.300 espectadores; no obstante, se prevé que el aforo se incremente a 15.000 localidades para enero de 2027.
Tercero en la tabla de clasificación, el Paderborn se medirá al Wolfsburgo en el repechaje de ascenso (playoff de la Bundesliga), disputándose el choque de ida este jueves en territorio de los lobos.