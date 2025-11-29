El Mundial 2026 desatará un boom turístico y hotelero en Estados Unidos
El año 2026 marcará un antes y un después para el turismo y la economía estadounidense: más de 1,24 millones de aficionados viajarán al país para vivir el Mundial, en una de las mayores movilizaciones internacionales de la historia del futbol. Según un análisis de Tourism Economics, una firma asociada a Oxford Economics, las llegadas internacionales aumentarán un 60 % y los ingresos hoteleros crecerán hasta un 25 % durante el torneo, programado del 11 de junio al 19 de julio.
La Copa del Mundo, compartida con México y Canadá, actuará como un imán turístico sin precedentes. De acuerdo con las estimaciones, un 60 % de esos viajes —equivalentes a 742.000 visitantes— no existiría sin el torneo, lo que permitirá recuperar un sector hotelero que enfrentaba un 2025 complicado. “Los aficionados planean durante años seguir a sus equipos y organizan viajes únicos en torno a la Copa del Mundo”, explicó el economista Aran Ryan durante un seminario reciente.
El estudio anticipa que el 40 % de los espectadores en los estadios serán extranjeros y, en promedio, asistirán a dos partidos. Esta dinámica favorecerá sedes clave como Nueva York, Dallas y Miami, que concentrarán partidos de fases avanzadas. Las habitaciones de hotel podrían generar entre un 2,5 % y un 7 % más de ingresos en junio de 2026, y entre un 1 % y un 5 % en julio, cuando se jugarán los duelos decisivos, desde cuartos hasta la gran final.
Será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, de los cuales Estados Unidos organizará 78 —el 75 %— en estadios que rondan los 70.000 asientos de promedio. El MetLife Stadium, en Nueva Jersey y Nueva York, albergará la final del 19 de julio.
El impacto dependerá también de las selecciones que arrastran más seguidores: Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra encabezan la lista. Un avance inesperado de un equipo menos tradicional podría desencadenar una llegada adicional de aficionados, especialmente tras el sorteo del 5 de diciembre en Washington D.C., que definirá los grupos y los viajes de miles de hinchas.
La FIFA ya superó el millón de entradas vendidas tras el primer sorteo de septiembre y sumó otros dos millones en la segunda fase realizada en octubre. “El alcance global de la Copa del Mundo no tiene igual”, resumió Ryan, destacando la magnitud de un evento que transformará el verano estadounidense.