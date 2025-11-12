El mundo del futbol define sus últimos boletos al Mundial 2026
El planeta del futbol vive días decisivos. La última Fecha FIFA, antes del repechaje, marcará el cierre de la clasificación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y el escenario no podría ser más intenso. Con los estadios llenos, los cálculos sobre la mesa y las esperanzas en el aire, cada selección que sigue en carrera se juega su futuro en noventa minutos que pueden cambiarlo todo.
De las 48 plazas disponibles para el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, 28 ya están aseguradas. Los anfitriones tienen su lugar garantizado, al igual que los ocho representantes asiáticos, los nueve africanos, los seis sudamericanos, el campeón de Oceanía y la primera clasificada de Europa, Inglaterra. El resto del mundo se prepara para definir sus boletos directos en una jornada que pondrá fin a meses de eliminatorias.
Esta Fecha FIFA decidirá los últimos clasificados directos y dejará al repechaje como la última puerta hacia el Mundial. Europa, África, Asia y Concacaf concentran toda la tensión: nueve boletos pueden sellarse de inmediato y otros quedarán sujetos a un juego de resultados. El planeta del futbol mira con expectativa cómo se escriben las últimas líneas del mapa mundialista.
Selecciones que pueden clasificar al Mundial en esta Fecha FIFA
Europa
- Francia: clasifica con una victoria ante Ucrania.
- España: asegura su pase si derrota a Georgia y Turquía no vence a Bulgaria.
- Portugal: obtiene su boleto directo con un triunfo frente a Irlanda.
- Países Bajos: confirma su presencia si gana a Polonia.
- Bélgica: sella su clasificación con victoria sobre Kazajistán.
- Croacia: entra si evita la derrota ante Islas Feroe.
- Austria: clasifica si gana a Chipre y Bosnia no derrota a Rumania.
- Noruega: accede si vence a Estonia y si Italia no gana ante Moldavia.
- Suiza: asegura su pase si derrota a Suecia y Kosovo no supera a Eslovenia.
Concacaf
- Honduras: se clasificará el 13 de noviembre si gana a Nicaragua y si el Costa Rica vs Haití termina empatado.
- Jamaica: obtendrá el pase el mismo día si vence a Trinidad y Tobago y si Curazao pierde ante Bermudas.
África (CAF)
- Nigeria vs Gabón (13 de noviembre, 10:00 h): el ganador avanzará a la final del play-off africano con posibilidad de clasificar directamente.
- Camerún vs República Democrática del Congo (13 de noviembre, 13:00 h): el vencedor se acercará al último boleto directo del continente.
Asia (AFC)
- Irak vs Emiratos Árabes Unidos: los dos se enfrentarán a doble partido por la última plaza disponible de la confederación, con acceso directo al repechaje intercontinental.
Sudamérica (CONMEBOL)
- Bolivia: aspira a convertirse en la séptima representante sudamericana si gana su partido final y asegura el cupo al repechaje intercontinental.
Oceanía (OFC)
- Nueva Caledonia: mantiene la esperanza de llegar al Mundial a través del repechaje intercontinental, pese a haber caído ante Nueva Zelanda en la final regional.
El reloj corre y el margen de error desaparece. Esta Fecha FIFA no solo completará el mapa del Mundial, también decidirá quiénes sobrevivieron a un camino largo y quiénes quedaron a un paso del sueño. Cuando suene el último silbatazo, el planeta sabrá cuántas historias más se sumarán al torneo que une a todos los continentes. El futbol se prepara para conocer a sus últimos invitados.