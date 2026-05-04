El plan mexicano en Canadá: así busca el Inter Toronto aprovechar el Mundial 2026
El origen del proyecto mexicano en Canadá, el Inter Toronto, no se dio después de una planeación de años, sino por una coincidencia de un grupo de hermanos. “Todo empezó viendo un partido de la liga canadiense en la televisión en México. No sabíamos mucho, contactamos a la liga y ahí empezó todo”, contó Ricardo Pasquel, presidente del club, a Sports Illustrated México.
A partir de ahí, el proceso fue rápido. Los hermanos Ricardo, Eduardo y Miguel Pasquel, a través de Game Plan Sports, pasaron de ese primer contacto a negociar la compra en 2023, en un momento en el que la liga buscaba estabilidad para el equipo tras la salida de los dueños anteriores. La Canadian Premier League, con un modelo centralizado y con participación directa en algunas franquicias, facilitó la entrada de nuevos inversionistas y abrió la puerta a capital extranjero como parte de su crecimiento.
La llegada del grupo no fue aislada. Los Pasquel vienen de una estructura familiar ligada al futbol mexicano durante décadas. Su padre, Miguel Pasquel, fue director financiero y secretario general de la Federación Mexicana de Futbol; su tío Alejandro Orvañanos llegó a ser presidente del América y directivo en selecciones nacionales.
También, desde generaciones anteriores, la familia tuvo propiedad y operación de clubes como Necaxa, además de vínculos con instituciones como Toluca y Chivas. No es una incursión nueva, es continuidad dentro de la industria.
La compra de igual forma respondió a una lógica del mercado global: una liga joven, con costos de entrada accesibles y margen de crecimiento rumbo al Mundial 2026, que esperan cause el mismo efecto que tuvo el del 1994 con la MLS.
“Evidentemente la Copa del Mundo ayuda y ayuda muchísimo. Ve el caso de la MLS después del 94 y lo que es hoy. Se pone en el mapa”, explicó el directivo oriundo de Ciudad de México.
Ese punto de partida es el que busca replicar la Canadian Premier League. La MLS nació en 1996 con 10 equipos, sin estadios propios y con un modelo en construcción; tres décadas después tiene 30 clubes, infraestructura consolidada y presencia global. El crecimiento no fue inmediato, pero sí constante, y convirtió a la liga en el principal activo del futbol en Estados Unidos.
Pasquel coloca a Canadá en una etapa previa de ese proceso. La liga debutó en 2019, tiene ocho equipos y apenas cinco temporadas completas, pero llega al Mundial con estructura, inversión y una base que antes no existía.
“Van a haber muchos más ojos en la liga, es una realidad. La gente empieza a preguntar, hay fondos interesados y eso hace que los equipos y la liga suban de valor”, añadió.
El contexto también juega a favor. Canadá es una potencia económica y, en ciudades como Toronto, el futbol convive con una base multicultural que lo sostiene: “Aquí casi el 50% de la población tiene doble nacionalidad, la mayoría de países futboleros. Es un mundo dentro de una ciudad”, apuntó Pasquel, sobre un mercado que explica por qué el crecimiento no depende solo del Mundial.
La franquicia nació como York9 en 2019, cambió a York United en 2020 para ampliar su alcance y, tras la llegada del grupo mexicano, volvió a transformarse en Inter Toronto. La decisión apunta a lo mismo que busca el proyecto: representar mejor a una ciudad global. El término “Inter” responde a la diversidad de Toronto y a su carácter internacional, mientras que el nombre de la ciudad fija el mercado al que quieren pertenecer.
El desarrollo del Inter Toronto no está planteado como un salto inmediato, sino como una construcción a mediano plazo: “Queremos un equipo que represente la ciudad. Estamos trabajando en un cambio de estadio en el downtown de Toronto, de 10 a 12 mil personas, y en fortalecer toda la estructura”, detalló.
A eso se suma la base formativa: academias y un modelo que busca generar talento en un país que históricamente no tenía esa plataforma.
“Hoy ya tenemos seis categorías de academia. El año pasado, siete jugadores de nuestra Sub-23 fueron llamados a selección. Aquí hay talento, pero faltaban espacios”, confesó. Ese es uno de los roles que asume la liga: construir un ecosistema que antes no existía y que ahora puede crecer con el impulso del Mundial.
La CPL funciona bajo un modelo centralizado, similar al de la MLS, con tope salarial cercano a 1.3 millones de dólares, límite de extranjeros y control financiero. “Es una liga joven, en construcción, pero con reglas claras. Hay control y hay un plan”, resumió Pasquel.
Mientras tanto, la Copa del Mundo ya forma parte del día a día. “La gente está emocionadísima, es el tema del día a día. Hay activaciones, paneles, una euforia que se está construyendo”, describió.
La diferencia está en el punto de partida. Estados Unidos necesitó el 94 para construir su liga. Canadá llega al 2026 con una liga ya en marcha, con inversión, con proyecto y con un mercado que empieza a responder. El efecto no está garantizado, pero las bases sí están construidas.