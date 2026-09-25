El precio de jugar en Fecha FIFA: la Jornada 10 no golpea igual a todos

La Fecha FIFA comenzó, pero la Liga MX no se detuvo. La decisión no fue de última hora: desde abril, la Asamblea de Clubes había aprobado que una jornada del Apertura 2026 se disputara durante la ventana internacional de septiembre y octubre, y esa jornada será la 10.

Los nueve partidos se jugarán entre el 25 y el 27 de septiembre, mientras México inicia el ciclo de Rafael Márquez como seleccionador ante Colombia el 26 y Perú el 29. La consecuencia serán 28 futbolistas ausentes por convocatorias, repartidos entre 11 de los 18 clubes. Ocho de los nueve encuentros tendrán al menos una baja por selección y sólo el Santos-Pachuca enfrentará a dos equipos sin convocados.

América, Pumas y Toluca perderán cuatro futbolistas cada uno; Cruz Azul y León, tres; Monterrey, Chivas, Juárez y Tijuana, dos, y Atlas y Tigres, uno. Atlante, Querétaro, Santos, Pachuca, Puebla, Atlético de San Luis y Necaxa no tendrán ninguna ausencia por esta causa. En total son 14 mexicanos y 14 extranjeros, aunque esa igualdad desaparece cuando se mira club por club.

Para reducir el impacto de la primera convocatoria de Márquez, la FMF y los equipos acordaron que México tomara inicialmente un máximo de dos jugadores por club.

Las Chivas muestran mejor que nadie el efecto de esa medida; el Guadalajara aporta seis futbolistas a la lista principal del Tri, más que cualquier otro equipo: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Sin embargo, sólo Rangel y Alvarado se perderán el partido ante Querétaro; los otros cuatro jugarán la Jornada 10 y después se incorporarán a la Selección.

¿Por qué Pumas pierde más que Chivas?

El acuerdo protege a los clubes frente a México, pero no puede hacer lo mismo con las selecciones extranjeras. Pumas no tiene ningún futbolista en la convocatoria de Márquez y, aun así, es uno de los tres equipos con cuatro seleccionados: Álvaro Angulo fue llamado por Colombia, Adalberto Carrasquilla por Panamá, Pedro Vite por Ecuador y Robert Morales por Paraguay.

Carrasquilla ya estaba suspendido por su expulsión ante el Atlas, así que su convocatoria no cambia la alineación de esta jornada, pero los otros tres sí obligarán a Esteban Solari a modificar su equipo ante el Atlético de San Luis.

"Son cuatro jugadores muy importantes y, obviamente, es una Fecha FIFA lamentablemente ubicada en una fecha que nos perjudica", dijo el entrenador universitario.

Al América le ocurre algo distinto, porque combina las dos vías. Israel Reyes e Isaías Violante estarán con México, mientras Óscar Perea fue convocado por Colombia y Brian Rodríguez por Uruguay; el Necaxa, su rival, no tendrá bajas por selección.

Toluca completa el grupo de cuatro ausencias con Jesús Gallardo y Everardo López, llamados por México, Federico Viñas, por Uruguay, y Santiago Simón, por Argentina. La Fecha FIFA afecta así por dos caminos: la selección mexicana, cuyo impacto pudo limitarse mediante un acuerdo, y los combinados extranjeros, sobre los que los clubes no tienen ese margen.

¿Qué partido queda más condicionado?

Ninguno como el Cruz Azul-Toluca. La Máquina no tendrá a Kevin Mier, convocado por Colombia, ni a Erik Lira y Jeremy Márquez, llamados por México. Sumados a los cuatro del Toluca, serán siete ausencias, la cifra más alta de la jornada.

El León-Juárez será el siguiente, con cinco. La Fiera jugará sin Óscar García, Daniel Arcila y Rodrigo Echeverría, convocados por México, Colombia y Chile, respectivamente, y los Bravos perderán a Denzell García, llamado por Márquez, y a José Luis Rodríguez, por Panamá.

En otros cruces la desventaja será de un solo lado. El América tendrá cuatro seleccionados ausentes frente a un Necaxa completo y Pumas jugará con tres bajas efectivas ante San Luis, mientras Monterrey y Chivas cederán dos cada uno frente a Atlante y Querétaro. Tijuana estará sin Gilberto Mora ni Jackson Porozo ante el Atlas, que perderá a Jorge Sánchez, y Tigres enfrentará al Puebla sin Rodrigo Aguirre.

¿Por qué Almeyda pidió parar el torneo?

Matías Almeyda convirtió esa diferencia en una crítica directa al calendario. Monterrey visitará al Atlante sin Orbelín Pineda ni Víctor Guzmán, ambos convocados por Márquez, mientras los Potros no tendrán ausencias por selecciones.

"Claro, los vamos a extrañar, por ahí el campeonato debió haber parado, porque son para nosotros jugadores muy importantes y así muchos equipos", dijo el entrenador de Rayados.

Su Almeyda celebró que sus futbolistas llegaran a la selección y señaló que ambos fueron llamados precisamente por el nivel que han mostrado; el problema es que ese mismo rendimiento le quita dos jugadores mientras disputa puntos de Liga MX.

La coincidencia, además, no se extenderá durante toda la ventana. Después de la Jornada 10, la Liga MX sí se detendrá: la Jornada 11 comenzará hasta el 9 de octubre, una vez terminados los cuatro partidos que México disputará entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

Tener jugadores internacionales suele ser una señal del nivel de una plantilla. Esta jornada también medirá cuánto cuesta tenerlos.