El precio de las lesiones: 116 millones frenan al Tri de Aguirre
El tercer proceso de Javier Aguirre con la selección mexicana, iniciado en julio de 2024, ha estado marcado en los últimos meses por una constante: las lesiones. Desde la Copa Oro del verano pasado, el último torneo oficial antes del debut del 11 de junio en el Mundial 2026, el Tri ha acumulado 13 futbolistas lesionados, con un impacto económico de 116 millones de euros, una cifra que roza el valor total de la plantilla (165.8).
A 72 días del Mundial, el problema persiste. Hoy, Aguirre tiene fuera a 10 elementos: Edson Álvarez, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Julián Araujo, Luis Chávez, Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete, César “Chino” Huerta y Luis Romo.
Otros, como Santiago Giménez, Alexis Vega e Israel Reyes, se recuperaron, pero la inestabilidad se mantiene.
Los casos más recientes agravan el panorama. Marcel Ruiz sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha, mientras que Malagón presenta una ruptura del tendón de Aquiles; ambos fueron operados y apuntan a perderse el torneo.
El dato no es menor: varios de esos nombres formaban parte del esqueleto de un equipo que en la Copa del Mundo en casa busca llegar por primera vez en su historia a unas semifinales.
Malagón fue en 2025 el guardameta titular del equipo. Álvarez, era el capitán y eje del mediocampo; Huescas y Orozco, referentes defensivos; Chávez, Ruiz y Mora, piezas en la construcción; Huerta, un revulsivo en ataque. La base que Aguirre intentaba consolidar se ha interrumpido de forma constante.
Aguirre ha batallado para sostener una alineación y hasta las certezas han cambiado. En la portería, Raúl Rangel ganó terreno para perfilarse como titular, mientras Guillermo Ochoa volvió a escena ante la baja de Malagón, reflejo de un equipo obligado a reajustarse incluso en posiciones definidas.
“De momento hoy estamos en enero, falta mucho tiempo aún para el Mundial y tenemos tiempo para recuperarlos a todos (…) Yo les he pedido que estén sanos y jugando, y ya será decisión nuestra tomarlos o no en cuenta”, explicó Aguirre tras la gira por Panamá y Bolivia.
El margen, sin embargo, ya no es el mismo. A poco más de dos meses del Mundial, el desafío no es únicamente recuperar jugadores, sino hacerlo con ritmo competitivo. En un torneo corto, llegar sano no siempre es suficiente.
Ante Portugal, el sábado, Álvaro Fidalgo debutó y dejó buenas sensaciones como alternativa tras la baja de Ruiz, mientras que Mora, Huerta y Romo apuntan a volver pronto, aunque la incógnita será su nivel competitivo.
El impacto también se refleja en el valor del plantel. México no cuenta por momentos con sus dos jugadores mejor tasados, Santiago Giménez (20 millones de euros) y Edson Álvarez (18), aun cuando ambos han estado disponibles en distintos momentos, la suma de ausencias ha reducido el peso competitivo del equipo.
A esa lista se suman Gilberto Mora, Marcel Ruiz y Julián Araujo (10 millones cada uno), Alexis Vega (9), Luis Chávez (7), Luis Ángel Malagón (6.5), Rodrigo Huescas (6), Jesús Orozco Chiquete (6), Israel Reyes (5), César Huerta (5) y Luis Romo (3.5). En conjunto, los 13 lesionados del proceso elevan la cifra a los 116 millones de euros.
Más allá de los nombres, México ha perdido continuidad. Cada lesión ha obligado a modificar esquemas, alterar jerarquías e improvisar soluciones en zonas donde ya existían respuestas. El equipo que Aguirre imaginó no ha logrado sostenerse el tiempo suficiente para consolidarse.
A 72 días del Mundial, el Tri sigue en construcción. Bélgica será el último partido amistoso, antes de la concentración final que arrancará en mayo. La última oportunidad de encontrar a los reemplazos de soldados caídos.
Los lesionados en la era Aguirre y su valor
- Santiago Giménez: 20 mde
- Edson Álvarez: 18 mde
- Gilberto Mora: 10 mde
- Marcel Ruiz: 10 mde
- Julián Araujo: 10 mde
- Alexis Vega: 9 mde
- Luis Chávez: 7 mde
- Luis Ángel Malagón: 6.5 mde
- Rodrigo Huescas: 6 mde
- Jesús Orozco Chiquete: 6 mde
- Israel Reyes: 5 mde
- César “Chino” Huerta: 5 mde
- Luis Romo: 3.5 mde
Total costo de lesionados: 116 mde
Fuente: Transfermarkt