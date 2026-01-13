El Real Madrid no espera: cuando el presente falla, el banquillo paga
La salida de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid no fue una sorpresa. Fue una consecuencia. En este club, el tiempo nunca se mide en proyectos ni en promesas, sino en noches grandes. Y cuando esas noches dejan de responder, el crédito se agota sin importar el apellido, la historia o la identidad.
Alonso llegó con una idea clara y con el peso simbólico de quien conoce el escudo desde dentro. Su discurso hablaba de estructura, control y evolución. Pero el Real Madrid no vive del futuro: vive del presente. Y ese presente se quebró en el escenario que nunca admite matices, una final perdida contra el Barcelona. A partir de ahí, la temporada dejó de ser un proceso y pasó a ser un juicio.
No era un patrón nuevo. En 2018, Julen Lopetegui lo aprendió del mismo modo. Llegó con respaldo institucional y una propuesta definida, pero heredó un vestidor en transición tras la salida de Cristiano Ronaldo. Sus números no eran catastróficos —seis victorias, dos empates y seis derrotas en 14 partidos—, pero una goleada en el Clásico rompió la narrativa. En el Real Madrid, cuando la autoridad se pierde ante el rival directo, no hay plan que sobreviva.
Santiago Solari tomó el relevo como solución provisional y cambió el clima de inmediato. El equipo reaccionó, ganó partidos y recuperó orden. Eso le dio continuidad. Dirigió 32 encuentros con 22 victorias. Cifras que en otro contexto habrían garantizado estabilidad. En Madrid, no. Las eliminaciones clave vaciaron la temporada de objetivos mayores y en marzo el club volvió a mover el banquillo. El problema nunca fue ganar; fue no hacerlo cuando más importaba.
Ese mismo filtro terminó alcanzando a Xabi Alonso. En 34 partidos dirigidos acumuló cuatro empates y seis derrotas, pero lo que selló su destino no fue el balance, sino el contexto. El equipo no impuso su ley en los partidos que definen jerarquías. En el Real Madrid no basta con competir: hay que dominar.
Ahí se repite la lógica. Lopetegui cayó por perder el control del relato. Solari, por no sostenerlo en los momentos límite. Alonso, por no traducir su idea en autoridad cuando el calendario apretó. Distintos caminos, la misma conclusión: el club no evalúa procesos largos, evalúa respuestas inmediatas bajo presión.
La diferencia con Alonso fue emocional. No era un técnico externo ni una apuesta de transición. Representaba continuidad, identidad y una herencia directa del vestuario campeón. Por eso su salida pesó más. No porque fuera injusta, sino porque confirmó una verdad incómoda: ni siquiera los hombres de la casa tienen margen cuando el presente se rompe.
El siguiente giro también siguió la lógica interna. Álvaro Arbeloa asumió el mando del primer equipo como solución de emergencia. Con respaldo institucional, sí, pero sin tiempo. En el Real Madrid, ser de la casa no protege: obliga.
El regreso de Antonio Pintus al centro del proyecto reforzó ese mensaje. El club no buscó una transición suave, sino recuperar el rigor físico y la intensidad que habían definido sus ciclos ganadores. Fue una señal clara: había que llegar fuerte a las noches grandes, incluso a costa de exprimir el día a día.
Con Arbeloa y Pintus, la exigencia volvió a instalarse como norma, no como aspiración. Cada partido se convirtió en una evaluación, cada tropiezo en una advertencia.
Lopetegui, Solari y Xabi Alonso ya lo saben. En el Real Madrid no existe el tiempo como refugio. Existe el resultado como ley. Y cuando las noches que construyen la historia fallan, el banquillo siempre es el primero en caer.