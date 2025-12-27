El recuerdo de Diogo Jota en Anfield
Londres, Reino Unido
La jornada del sábado en la decimoctava jornada de la Premier League estuvo marcado por un emotivo homenaje en Liverpool al fallecido Diogo Jota. El sentido recuerdo se dio en el juego entre Liverpool y Wolverhampton en Anfield; Diogo Jota, jugó con ambos equipos.
Jota y su hermano André fallecieron en julio pasado en un accidente de tráfico ocurrido en una carretera del norte de España, cuando el vehículo en el que viajaban se salió del camino. El siniestro conmocionó al futbol europeo y generó numerosas muestras de condolencia de clubes, jugadores y aficionados en distintos países.
El atacante portugués, de 28 años, se encontraba en un periodo de descanso tras una exigente temporada con el Liverpool y con la selección de Portugal. Su hermano André, también futbolista en categorías inferiores del balompié portugués, viajaba con él en el momento del accidente.
Este era el primer duelo entre Reds y Wolves desde que el atacante portugués y su hermano André fallecieron el pasado mes de julio en un accidente de coche en España.
Las aficiones de ambos clubes homenajearon con un cántico al portugués en el minuto 20, en honor al dorsal de Jota en Liverpool. Antes del pitido inicial, dos de los hijos del portugués habían saltado al césped acompañando a los jugadores, mientras que Rute Cardoso, mujer de Jota, estaba presente en las gradas.
En lo estrictamente deportivo, los Reds se impusieron 2-1 contra los Wolves, colistas del campeonato.
Ryan Gravenberch (41') abrió el marcador, asistido por su compatriota Jeremie Frimpong, segundos antes de que el alemán Florian Wirtz (42') anotase su primer gol con el Liverpool.
El uruguayo Santiago Bueno recortó justo después del descanso (51') pero los tres puntos se quedaron en Liverpool, que pasa a ocupar provisionalmente la cuarta posición (32 pts), dentro de la zona de Liga de Campeones.
Por su parte, el Bournemouth (15º) perdió 4-1 en Brentford (9º) y alarga a nueve la serie de partidos sin victoria (5 derrotas y 4 empates). También perdió el West Ham (18º), derrotado en su cancha 1-0 contra el Fulham (10º), tras un solitario gol del mexicano Raúl Jiménez (85').
Además Burnley (19º) y Everton (11º) empataron a cero.
Chelsea (5º) y Aston Villa (3º) se ven las caras (17h30 GMT) en el último duelo del sábado.