El renacer del Team USA: Pochettino cierra año con cinco juegos sin perder que revitaliza el sueño mundialista
Tras un primer año frustrante bajo el mando de Mauricio Pochettino, la selección de Estados Unidos ha recuperado la esperanza de cara al Mundial de 2026 —que organizará junto a México y Canadá— gracias a una racha de cinco partidos sin perder y a la contundente victoria por 5-1 en el amistoso del martes ante Uruguay.
El abultado triunfo, poco habitual para el Team USA frente a un rival de Conmebol, sirvió como cierre optimista del último año previo a la cita mundialista.
Pochettino, que no contó con Christian Pulisic ni con otras de sus principales figuras, confía en que los resultados obtenidos desde septiembre disipen el pesimismo generado por los tropiezos en torneos recientes.
“Este tipo de victorias y este resultado son importantes para nuestros aficionados porque los impulsan a creer de verdad en el equipo”, recalcó el técnico argentino, que esta vez superó tácticamente a su maestro Marcelo Bielsa.
En la sala de prensa de Tampa (Florida), el exentrenador de Tottenham y París Saint-Germain se mostró molesto por las preguntas que apuntaban a que Uruguay no alineó a sus titulares habituales.
“Odio esa expresión de ‘sin jugadores habituales’”, respondió. “Es Estados Unidos el que juega, es el equipo nacional. Es una falta de respeto porque debemos dar crédito a todos los muchachos que hoy estuvieron involucrados”.
Siete jugadores del once inicial militan en la MLS y tres de los goleadores —Sebastian Berhalter, Alex Freeman y Diego Luna— celebraron su primer tanto con la selección absoluta.
Para Pochettino, que ha tenido roces con Pulisic, referente del equipo en los últimos años, esta racha refleja un mayor compromiso y una cultura competitiva más sólida dentro del plantel.
“Reafirma todos los conceptos y el tiempo invertido durante un año en cambiar cosas que creíamos que podían mejorar”, señaló el técnico, quien en su afán por aumentar la competencia interna ha convocado a 71 futbolistas a lo largo de 2024.
“Empezamos un proyecto con mucha dificultad pero poco a poco le hemos dado la vuelta”, añadió. “Nunca dudamos porque veíamos la calidad de los jugadores”.
Pochettino asumió el cargo en septiembre de 2024 tras el despido de Gregg Berhalter —padre de Sebastian—, luego de la eliminación estadounidense en la fase de grupos de la Copa América disputada en casa. Su debut en un torneo oficial llegó en marzo, en la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde el equipo terminó en última posición.
Aquel revés no modificó la estrategia del técnico, que en julio optó por reservar a varias de sus figuras para la Copa Oro, último torneo oficial antes del Mundial. Weston McKennie y Tim Weah se ausentaron por el Mundial de Clubes, mientras que Pulisic pidió un período de descanso.
La solicitud del delantero del AC Milan generó el disgusto de Pochettino, quien lo dejó fuera de dos amistosos que el propio jugador deseaba disputar. Sin embargo, Estados Unidos logró alcanzar la final de la Copa Oro, donde cayó ante México.
La derrota frente a Corea del Sur en septiembre parecían presagiar otra crisis, pero el equipo reaccionó con victorias ante Japón, Australia, Paraguay y Uruguay, además de un empate frente a Ecuador. Todos estos rivales estarán en el Mundial de 2026.
Pochettino solo contará con dos amistosos más —probablemente ante Bélgica y Portugal en marzo— antes de presentar su lista definitiva para el Mundial, en la que advirtió que ni Pulisic ni ningún otro futbolista “puede sentirse seguro”.