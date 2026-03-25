El repechaje que completa el destino de México en el Mundial
El 31 de marzo se conocerá la última pieza del rompecabezas del grupo de México en el Mundial 2026. De la Ruta D del repechaje europeo saldrá el último rival que completará el sector A, un equipo que llegará con el logro de sobrevivir a un formato sin margen de error.
Son dos partidos: semifinal y final, que sostendrá o derrumbarán un proceso de cuatro años. Dinamarca aparece como el nombre más pesado, pero también como el más incómodo.
No debería estar en esta instancia y esa es su mayor presión. El empate ante Bielorrusia y la derrota en Escocia la empujaron a un escenario que no tenía contemplado.
De ser una selección que caminaba con cierta estabilidad desde la Euro 2020, pasó a jugarse todo en una semana. El equipo del seleccionador Kasper Hjulmand sigue teniendo en Christian Eriksen como su principal figura, aunque hoy su influencia pasa más por la lectura del juego que por la explosión física.
Dinamarca ha estado en los últimos dos mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022, pero su última participación dejó dudas: no ganó un solo partido, apenas anotó una vez y fue eliminado en primera ronda.
Tiene estructura, experiencia y argumentos para obtener el billete, pero llega con una sensación extraña: la de saberse superior y, al mismo tiempo, vulnerable. Enfrente estará Macedonia del Norte, una selección que ya entendió cómo irrumpir en escenarios en los que no es favorita.
Su clasificación a la Euro 2020 cambió su narrativa y le dio una identidad que busca afianzar. No tiene la historia ni la profundidad de plantilla de los daneses, pero sí una convicción clara: El equipo de Blagoja Milevski juega sin presión, con orden y transiciones rápidas; con Enis Bardhi, mediocampista del Konyaspor turco, como su futbolista más determinante.
Nunca ha jugado un Mundial y ese dato pesa, pero no en contra, sino como motivación. Macedonia del Norte llega a incomodar a la favorita y en un formato como este, eso puede ser determinante.
La otra llave presenta un contraste distinto. República Checa recibe a Irlanda. Los checos, dirigidos por Ivan Hasek, son un equipo que no destaca por su estilo de juego exquisito, pero que compite con seriedad.
Son fuertes en casa y tienen en Patrik Schick, del Bayer Levrkusen alemán, a un delantero especialista en resolver a la hora cero. Su historia en mundiales, aunque lejana (finalista en 1934 y 1962 como Checoslovaquia), le da un peso simbólico, aunque no pisan una Copa del Mundo desde 2006. Este repechaje es una oportunidad para volver al escenario principal.
Mientras que Irlanda llega con una narrativa más proyectada hacia el futuro. Su última participación mundialista fue en 2002 y, desde entonces, ha vivido entre reconstrucciones.
Hoy, con Heimir Hallgrimsson en el banquillo, busca algo más que clasificar: intenta construir una nueva identidad. Tiene en Evan Ferguson a la cara de su nueva generación, un delantero de 21 años de la Roma que simboliza el futuro.
Irlanda no parte como favorita en la llave, pero sí como un equipo que puede crecer en el partido y aprovechar la oportunidad.
Así la Ruta D. Dinamarca arriba con la presión de no fallar, Macedonia del Norte con el objetivo de hacer historia, República Checa con la necesidad de volver a la palestra e Irlanda con la intención de empezar algo nuevo. Cuatro caminos que se reducen a lo mismo: sobrevivir dos partidos. Las semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo, mientras que la final será el martes 31.
Para México, el resultado no es menor. No es lo mismo enfrentar a una selección acostumbrada a competir en copas del mundo, que a un equipo que llega impulsado por la inercia del momento. Tampoco es igual medirse a una estructura consolidada que a un proyecto en construcción. Lo único seguro es que el rival que salga de esta ruta llegará probado en el límite, con ese filo que solo se adquiere cuando no hay margen de error.
Porque en este repechaje se trata de resistir. Y el que lo haga será el último equipo en sumarse al grupo de México, en el que también están Sudáfrica y Corea del Sur.
Partidos de México en el Mundial 2026
- 11 de junio de 2026 | México vs Sudáfrica | Grupo A | Estadio Azteca
- 18 de junio de 2026 | México vs Corea del Sur | Grupo A | Estadio Akron
- 24 de junio de 2026 | México vs ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte , Irlanda o República Checa | Grupo A | Estadio Azteca