El salto de Expansión a Liga MX, puesto a prueba por el Atlante

Al arrancar el Apertura 2026, el entrenador Miguel Herrera tenía una duda que el futbol mexicano dejó de resolver cuando cerró el ascenso: si los jugadores que había heredado de la Liga de Expansión podían competir en Liga MX.

Explicó que había conservado "10 u 11 de los que venían de Liga de Expansión" y nombró a cuatro que buscaban ganarse un lugar: Luis Calzadilla, Edgar Jiménez, Luis Puente y Eugenio Pizzuto. Sin proponérselo, describía la prueba que el ascenso solía ofrecer: jugadores de la segunda categoría enfrentándose, semana tras semana, al nivel de Primera División.

Los Potros, sin embargo, no llegaron a la máxima categoría por esa vía. El club adquirió el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC, aunque conservó parte de la base que había competido abajo, en su paso por Expansión.

El caso aparece mientras el acceso a Liga MX vuelve a discutirse en tres frentes: el Senado recibió una iniciativa para incorporar el mérito deportivo y la movilidad entre categorías; la Comisión Nacional Antimonopolio investiga posibles prácticas monopólicas relativas en la afiliación y el acceso a las competencias profesionales, y cinco clubes de Expansión mantienen una nueva apelación ante el TAS.

¿Cuánto pesan en Liga MX los que venían de Expansión?

Doce futbolistas que la temporada pasada competían en Expansión han tenido minutos con el Atlante en este Apertura y entre todos acumulan 3,443 de los 8,856 que registra FotMob para el equipo, el 38.9 por ciento.

El peso se concentra en cuatro: Pizzuto suma 711 minutos, Calzadilla 636, Puente 618 y Nico Carrera 564, lo que los coloca como el quinto, sexto, séptimo y octavo futbolistas más utilizados por Herrera. Ninguno pasa de los 26 años.

Tres de ellos aparecen también en el marcador. Pizzuto lleva dos goles, los mismos que el argentino Martín Sarrafiore, con quien comparte el liderato de anotaciones del equipo; Calzadilla y Puente tienen uno cada uno, y Calzadilla suma además una asistencia.

Cuatro de los ocho goles del Atlante son de futbolistas que hace unos meses estaban en Expansión, aunque el equipo promedia menos de un gol por partido.

¿A quiénes dejó atrás el salto?

No todos se ganaron un lugar. Armando Escobar suma 284 minutos, José González, 270; Edgar Jiménez, 152; Octavio Vázquez, 95; Leonardo Mejía, 53; Jairón Charcopa, 34; Javier Ibarra, 14, y Christian “Hobbit” Bermúdez, 12.

Los resultados colectivos tampoco acompañan. Tras nueve jornadas, el Atlante es decimocuarto clasificado con ocho puntos, producto de una victoria, cinco empates y tres derrotas, con ocho goles a favor y 13 en contra.

Los jugadores de Expansión no han bastado para convertirlo en un equipo ganador, aunque tampoco fueron desplazados en bloque cuando subió el nivel.

De los cuatro nombres que Herrera señaló al comienzo del torneo, tres anotaron y están entre los ocho más utilizados. El cuarto, Edgar Jiménez, apenas suma 152 minutos.

Con ocho jornadas por disputar, la respuesta a la duda de Herrera tiene nombres. Pizzuto comparte el liderato de goleo del equipo y Calzadilla y Puente también anotaron. Edgar Jiménez, el cuarto de su lista, apenas suma 152 minutos.