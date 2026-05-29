El Tata Brown, Argentina y el gol olvidado de la final del Mundial de 1986
En la mitografía de la Copa del Mundo de 1986, la figura de Diego Armando Maradona suele, a menudo, monopolizar el relato de la consagración argentina. Pero bajo la alargada e imponente sombra del genio, se forjó una narrativa paralela de sacrificio superlativo, protagonizada por un zaguero central que llegó al torneo con escepticismo y terminó escribiendo una de las páginas más gloriosas del futbol argentino, José Luis “Tata” Brown.
El periplo de Brown en el último Mundial celebrado en México alcanzó su cenit absoluto durante el encuentro decisivo frente a la formidable maquinaria táctica de la República Federal de Alemania.
Su rol, diseñado originalmente por el estratega Carlos Salvador Bilardo para la destrucción sistemática de los avances rivales y la contención defensiva en el bloque bajo, experimentó una metamorfosis radical cuando el reloj marcó el minuto veintitrés de la primera mitad.
Una falta lateral concedida a favor de la escuadra albiceleste desencadenó una secuencia cinemática que alteraría para siempre su destino.
Jorge Burruchaga, especialista infalible en el balón parado, ejecutó un centro combado, potente y deliberadamente pasado hacia el segundo poste. En el corazón del área penal, el experimentado y temido guardameta alemán Harald Anton "Toni" Schumacher procesó visualmente la parábola y tomó la precipitada decisión de abandonar su línea de meta para intentar interceptar el envío en el aire.
La lectura de Schumacher resultó trágicamente errónea, un lapso severo de desorientación que él mismo describiría años más tarde en sus memorias como una eternidad en la que, después de castigarse por la decisión, solo le quedó esperar un milagro providencial que nunca llegó a concretarse.
En ese efímero vacío aéreo surgió la figura de Brown. El defensor argentino irrumpió en la zona de peligro, empujó y apartó bruscamente de su camino a su propio capitán, Maradona, quien también aguardaba el esférico con intenciones de rematar.
Brown impactó el balón con un testarazo violento y preciso. Firmó la apertura del marcador y convirtió el único gol de toda su carrera internacional oficial en el día más importante y trascendental de su vida deportiva.
Tras apoyar los pies nuevamente en el césped, salió corriendo despavorido por el campo con la certeza absoluta e instintiva de que su remate soberbio había vulnerado la red teutona.
Y como si la inesperada anotación catapultó su nombre a los reflectores mundiales inmediatos, la brutal lesión que sufrió después elevaría de forma permanente a la categoría de mito antropológico.
Con el marcador a favor de los sudamericanos y la tensión en constante aumento, el partido adquirió una fisicalidad extrema y despiadada. En una disputa vehemente por el control de la pelota en el sector defensivo, Brown sufrió una violenta colisión contra el mediocampista alemán Norbert Eder, que terminó en una severa luxación de su hombro derecho.
El diagnóstico clínico visible en el propio terreno de juego era evidente, deformante y alarmante. El brazo derecho de Brown colgaba inerte, sujeto únicamente a una implacable fuerza gravitacional que multiplicaba exponencialmente los espasmos de dolor con cada vibración de su respiración o sus pasos.
Consciente de la gravedad del traumatismo y del riesgo de daño nervioso severo, el Dr. Raúl Madero, médico oficial del seleccionado argentino, ingresó presuroso al campo con la innegociable intención clínica de ordenar su sustitución inmediata.
El defensor clavó su mirada en el galeno:"Ni se le ocurra sacarme. No salgo ni muerto", le dijo.
Ante la rotunda y hostil negativa de Brown de abandonar el terreno, y frente a la imposibilidad fáctica de detener la final de una Copa del Mundo para inmovilizar adecuadamente la articulación, Brown se vio forzado a recurrir a una solución biomecánica tan primitiva y rústica como deslumbrante por su astucia.
Válido exclusivamente de la fuerza intacta de sus dientes, el jugador se llevó la parte frontal de su propia camiseta albiceleste hacia la boca, mordió y rasgó la tela hasta que logró crear dos agujeros irregulares a la altura del ombligo y el pecho; allí introdujo su dedo pulgar derecho e improvisó una especie de cabestrillo.
Pero hay que detenernos un momento para agregarle más mística al relato, si eso es acaso posible.
Porque este acto irracional de heroísmo no carecía de antecedentes. Exactamente dieciséis años antes, durante la Copa del Mundo de México 1970 y pisando el césped del mismo e imponente Estadio Azteca, el mítico Franz Beckenbauer había protagonizado un episodio de índole sorprendentemente similar.
En la agotadora semifinal disputada frente a Italia —un encuentro célebremente bautizado por la historiografía como el “Partido del Siglo”— el káiser alemán se mantuvo en el campo durante gran parte de la agónica prórroga padeciendo una grave luxación en el brazo derecho, producto directo de un choque violento con el defensor italiano Giacinto Facchetti.
La asombrosa sincronía cósmica dictaminó que Beckenbauer estuviera físicamente presente en el estadio aquella tarde de 1986, ocupando en esta ocasión el banquillo rival en calidad de director técnico titular de la selección de Alemania Federal, viendo cómo un rudo zaguero argentino emulaba su legendario sacrificio para ahogar definitivamente las esperanzas de su propia escuadra.
El resto de la historia la conocen… todos la conocemos. Argentina venció a Alemania 2-1 y el Diego levantó la Copa en el Azteca y se inmortalizó para siempre como el genio absoluto de la albiceleste. Pero el mundo, en un acto de justicia poética, nunca se olvidó de Brown, incluso cuando él se olvidó de sí mismo.
En los albores de su vida fue diagnosticado con la devastadora enfermedad de Alzheimer. El hombre cuya hazaña había quedado grabada a fuego y cincel en la memoria colectiva de millones de aficionados, comenzó a olvidar la magnitud de su propia proeza
"Incluso la lesión en el hombro, en la final con Alemania, te quedó para toda la vida. Tu hombro nunca volvió a ser el mismo, porque vos no quisiste salir”, dijo Maradona tras la muerte del Tata el 12 de agosto de 2019 a los 62 años.