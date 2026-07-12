El top del ranking FIFA chocará en semifinales por primera vez en su historia
Los duelos de semifinales están listos, y los cuatro mejores países chocarán por segunda vez en la historia en una Copa del Mundo. La presencia de Francia, España, Inglaterra y Argentina asegura que habrá alguien de lo más alto del ranking FIFA dentro de la gran final.
Esta será la segunda ocasión en la que las cuatro mejores selecciones del planeta se enfrentan en una Copa del Mundo después de Sudáfrica 2010, con la diferencia que en la presente edición lo harán dentro de las semifinales y como los últimos cuatro sobrevivientes de las 48 naciones que se presentaron.
Al inicio del torneo, Argentina se encontraba en la cima del ranking FIFA por delante de España y Francia, con Inglaterra como cuarto lugar; después de seis partidos disputados las cosas se han movido un poco dentro de la lista, con los franceses tomando la punta y desplazando a argentinos y españoles un puesto, pero dejando a las cuatro dentro como las mejores.
Para las semifinales del martes 14 (Francia vs España) y miércoles 15 de julio (Inglaterra vs Argentina) se trazó un camino por parte del máximo organismo futbolístico que cuidaba que ninguna de estas cuatro chocaran antes de las etapas más avanzadas del torneo a través de un nuevo formato en el sorteo que se llevó a cabo en diciembre.
Aquel sorteo distribuía a las selecciones más fuertes como cabezas de serie y a las primeras cuatro del ranking ubicadas cuidadosamente en mitades opuestas del cuadro general para garantizar que no se enfrentaran de manera prematura antes de las semifinales.
Con las cuatro logrando el cometido de pasar como primeras de sus respectivos grupos la intención de la FIFA se cumplió y el top 4 de su ranking terminó llegando a las semis como estaba planeado.
SEGUNDA VEZ QUE CHOCAN LOS MEJORES
La única otra ocasión en la que las cuatro mejores selecciones ranqueadas se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, aunque en ese momento lo hicieron en distintas instancias, evitando chocar justamente en las semifinales.
En aquella edición fueron Brasil, España, Portugal y Países Bajos los que encabezaban la lista, y estuvieron tres veces inmiscuidos entre ellos. El primer duelo fue entre españoles y lusitanos, que se enfrentaron en los octavos de final con victoria por la mínima de la furia roja.
El segundo duelo fue entre brasileños y neerlandeses en los cuartos de final, con los europeos imponiéndose en el marcador. El tercer y último enfrentamiento fue en la gran final entre España y Países Bajos, segundo contra cuarto del ranking, con los ibéricos obteniendo su primer y último campeonato mundial hasta la fecha.
En esta ocasión los choques de Francia vs España e Inglaterra vs Argentina arrojan enfrentamientos entre el primero del ranking contra el tercero y el segundo contra el cuarto.
De las demás selecciones que conforman el top 10 de las mejores del mundo, únicamente dos de ellas alcanzaron la etapa de los cuartos de final, con las demás siendo eliminadas en los octavos. Marruecos y Bélgica alcanzaron la ronda de cuartos, mientras que Brasil, Portugal, Países Bajos y México quedaron eliminados en los octavos.
¿CUÁNDO SE JUEGAN LAS SEMIFNALES?
La primera semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y España se llevará a cabo el martes 14 de julio a las 13:00 horas del centro de México desde el Estadio de Texas.
La segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina se jugará el miércoles 15 a las 13:00 horas desde el Estadio de Atlanta.