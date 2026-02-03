El Tri Femenil, rival de lujo para Brasil
La Selección Femenil Mexicana iniciará su actividad en 2026 con un partido amistoso frente a Brasil, programado para el 7 de marzo en la Ciudad de México, como parte de su preparación rumbo a la eliminatoria mundialista.
El conjunto dirigido por el español Pedro López será anfitrión del representativo sudamericano en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en un compromiso que servirá como primer gran examen del año.
El anuncio fue realizado por Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles de México, quien subrayó la importancia de enfrentar a una selección que ocupa el sexto lugar del ranking mundial y que será anfitriona de la Copa del Mundo Femenil 2027.
“Desde la Comisión de Selecciones Nacionales Femeniles seguimos trabajando de manera constante y comprometida por el crecimiento de nuestras selecciones. Nos encontramos en un año de eliminatorias, un año que es fundamental para volver a ver a México clasificar a una Copa del Mundo”, manifestó Rodebaugh.
La directiva explicó que este tipo de compromisos permitirá al Tri Femenil comenzar su proceso de preparación rumbo al clasificatorio mundialista. La décima Copa del Mundo Femenil de la FIFA contará con 31 selecciones participantes, con cuatro plazas directas para Concacaf.
El Mundial 2027 marcará además un hecho histórico, al ser el primero organizado por un país miembro de la Conmebol.
Brasil destaca el duelo
Desde el lado brasileño, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) también resaltó el valor competitivo del duelo. “Enfrentaremos selecciones que crecen rápidamente en el futbol femenino, con estilos de juego diferentes”, señaló Cris Gambaré, coordinadora de selecciones nacionales femeninas, en un comunicado oficial.
“Nos plantea desafíos importantes en el proceso de planificación y preparación de la selección brasileña para este año y también para el Mundial de 2027”, agregó.
Previo a su visita a México, Brasil enfrentará el 27 de febrero a Costa Rica en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. Posteriormente se medirá con Venezuela el 4 de marzo en el Centro de Entrenamiento de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, y cerrará su gira el 7 de marzo ante el Tri en la capital del país.
Brasil, nación donde el futbol femenil estuvo prohibido por ley entre 1941 y 1979, se convertirá en el primer país sudamericano en albergar una Copa del Mundo femenina. Pese a su tradición, el país de Pelé aún no ha conquistado este torneo, a diferencia de sus cinco títulos mundiales en la rama varonil.