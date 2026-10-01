El Tri homenajeará a Guillermo Ochoa en Los Ángeles

Guillermo Ochoa tendrá una noche de reconocimiento junto a la afición mexicana en Estados Unidos. La Federación Mexicana de Futbol y los organizadores del MexTour anunciaron un homenaje para el 6 de octubre, previo al encuentro entre México y Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

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La ceremonia, llamada “Thank You, Memo”, contará con la presencia del exguardameta, videos de agradecimiento de los aficionados y el encendido de la antorcha olímpica del estadio. Ese gesto conectará con otra parte de su trayectoria: Ochoa representó a México en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y ganó la medalla de bronce en Tokio 2020.

El reconocimiento llegará después de su retiro del futbol profesional tras el Mundial 2026. Ochoa cerró su carrera con 154 partidos con la selección mexicana y es el portero con más apariciones en el MexTour: 38, desde el inicio de la gira en 2003.

“Durante más de dos décadas, Memo ha compartido momentos inolvidables con aficionados mexicanos por todo Estados Unidos a través del MexTour”, expresó Pablo Zarate, vicepresidente de marketing de Soccer United Marketing.

Los organizadores también informaron que la venta de entradas para el partido contra Chile se acerca a los 50,000 boletos.