Empate en Manchester que favorece al Arsenal
Manchester City y Chelsea firmaron este domingo un empate 1-1 en el Etihad Stadium, en el duelo estelar de la 20ª jornada de la Premier League, un resultado que dejó mejores sensaciones en el conjunto londinense gracias al gol de Enzo Fernández en tiempo añadido.
Cuando el partido parecía encaminarse a una victoria local, el campeón del mundo con Argentina en 2022 apareció en el último suspiro. En el 90+4’, Fernández culminó una jugada dentro del área con un disparo en dos tiempos: Gianluigi Donnarumma logró bloquear el primer remate, pero el rebote volvió a quedar en los pies del mediocampista, que no perdonó para sellar el empate.
El City se había puesto en ventaja en la recta final de la primera mitad. Al 42’, el neerlandés Tijjani Reijnders aprovechó una acción bien elaborada por los Citizens para adelantar al equipo de Pep Guardiola, que volvió a dejar escapar puntos por segundo partido consecutivo en el campeonato inglés.
El empate beneficia principalmente al Arsenal, líder de la Premier League, que consolida una ventaja de seis puntos sobre sus inmediatos perseguidores: Manchester City y Aston Villa, ambos con 42 unidades. Los Gunners observan cómo sus rivales directos tropiezan en una jornada clave del calendario.
Para el Chelsea, el resultado representa un impulso anímico en un contexto de transición. En su primer encuentro tras la salida del entrenador Enzo Maresca, los Blues, dirigidos de manera interina por Calum McFarlane —técnico del equipo Sub-21—, se mantienen en la quinta posición con 31 puntos, a tres del Liverpool, que ocupa el cuarto puesto y cierra la zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones.
Así, en un choque de alto voltaje, el City volvió a ceder terreno en la pelea por la cima, mientras que el Chelsea rescató un empate que sabe a victoria y le permite seguir en la lucha por los puestos europeos.