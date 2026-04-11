Endrick: De la euforia a las dudas en su paso por el Lyon
Llegado con gran pompa a finales de diciembre, cedido por el Real Madrid, el brasileño Endrick debía dinamizar el ataque del Lyon, pero sus pobres actuaciones recientes con el equipo francés han llevado a su entrenador, Paulo Fonseca, a darle un toque de atención.
"No estoy satisfecho con Endrick. Me confesó que estaba un poco cansado por su viaje a Estados Unidos con Brasil. No estoy aquí para machacar a los jugadores, pero espero más de un jugador que debe ser una solución para el equipo. Lo necesitamos", confió el técnico portugués el viernes en rueda de prensa previa al duelo del domingo contra Lorient.
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"Endrick tiene que estar más disponible. Estuvo bien marcado en Angers, pero se quedó en su zona", añadió sobre su delantero, que solo tiene 19 años.
Un inicio fulgurante
Tras unos comienzos fulgurantes, traducidos en cinco goles y dos asistencias en sus cinco primeros partidos, al brasileño se le ha secado la pólvora, al igual que al equipo, y sólo ha anotado un gol en los últimos dos meses, en el empate en la Europa League en el campo del Celta de Vigo (1-1) el 12 de marzo.
¿Está pagando su falta de competición en el Real Madrid? "Creo que sí. Jugar cada tres días es mucho para Endrick, pero actualmente no tenemos otras soluciones y lo necesitamos", reconoció Fonseca.
Traspasado desde Palmeiras en diciembre de 2022 por 60 millones de euros al Real Madrid cuando solo tenía 16 años, no se incorporó al club español hasta cumplir la mayoría de edad en 2024.
En España, no logró convencer a sus dos técnicos en el Real Madrid, Carlo Ancelotti y su sucesor Xabi Alonso. También estuvo lesionado del 21 de mayo al 14 de septiembre de 2024.
Antes de su llegada a Lyon, Endrick sólo jugó 99 minutos repartidos en tres partidos esta temporada.
En su columna semanal en el diario regional Le Progrès, el exinternacional del Lyon, Sidney Govou, ya lo había avisado: "Nadie tiene suficientes referencias para saber de lo que es capaz, aunque forzosamente sea un buen jugador. Atención, cuando un suplente nunca juega, a menudo es porque hay un problema".
Objetivos individuales
"Tendrá objetivos individuales que podrían no corresponderse con las aspiraciones colectivas del equipo. Eso es lo que me molesta", añadió Govou.
Para Endrick, el fichaje por el Lyon tenía un claro objetivo: sumar minutos de juego para acumular méritos para ser convocado con la Seleção (15 internacionalidades, 3 goles) con vistas a disputar el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México (del 11 de junio al 19 de julio).
Pero aún no tiene su plaza asegurada en la convocatoria de Ancelotti. Durante el último parón internacional, no jugó contra Francia y apenas lo hizo 14 minutos frente a Croacia, aunque tuvo tiempo de provocar un penal y dar una asistencia en la victoria brasileña por 3-1.
"Es individualista, no estoy seguro de que tenga el perfil para hacer jugar a los demás. Quiere marcar a toda costa", escribió Gouvou ya en enero, cuando apenas llevaba un mes en Lyon.
Pese a ser un 9, en Lyon está jugando como extremo derecho, donde su juego quizá sea demasiado previsible, lo que facilita la labor a los defensores.
A cinco fechas del final del campeonato, el Lyon ha bajado del tercer al sexto puesto tras una serie de seis partidos sin victoria en la Ligue 1, nueve en todas las competiciones.
Si la llegada de Endrick impulsó la venta de camisetas y la exposición mediática del club, es en el terreno de juego donde se espera ahora al jugador, en un momento en que el Lyon se juega su plaza en Europa... y el atacante su presencia en el Mundial. AFP