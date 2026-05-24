Enrique Riquelme, el joven empresario que se enfrenta a Florentino Pérez
Por Gabriel RUBIO GIRÓN
Prácticamente desconocido hasta que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, puso el foco sobre él, Enrique Riquelme se apresta a competir con el mandatario merengue, sin oponentes desde su vuelta al club blanco en 2009.
Este joven empresario, de 37 años, se ha empleado a fondo desde que Pérez anunció la convocatoria de elecciones el 12 de mayo pasado para tratar de armar una candidatura competidora.
"Nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido y sea bueno para el Real Madrid", se quejaba Riquelme el lunes pasado.
Los estatutos del Real Madrid apenas dejan diez días desde que se convocan las elecciones para presentar candidaturas, lo que dificultó la labor de Riquelme, tras el sorpresivo anuncio de Pérez, al que le quedaban aún más de dos años de mandato.
El presidente merengue apuntó a Riquelme, sin nombrarle directamente, en su decisión de convocar elecciones y el emprendedor español decidió recoger el guante.
Presidente del grupo Cox de energías renovables y de aguas, Riquelme cumple con dos de los requisitos principales para presentarse: 20 años como socio del Real Madrid y avalar con el patrimonio personal un 15% del presupuesto anual del club.
De familia madridista
Este empresario alicantino, nacido en la localidad de Cox en el seno de una familia ligada al sector inmobiliario y de las canteras, cuenta con pedigrí madridista y los años de socio necesarios.
Su padre, Enrique Riquelme de la Torre, ya estuvo en la junta directiva del club blanco con el presidente Ramón Calderón, quien dirigió el club entre 2006 y 2009, los años de transición entre las dos épocas de Florentino Pérez.
Riquelme afirmó no haber tenido problema tampoco para presentar el aval necesario, que ascendería a unos 187 millones de euros (219 millones de dólares).
El joven empresario se lanza a la carrera electoral madridista después de que su nombre ya hubiera sonado en 2021, aunque entonces su candidatura no acabó por materializarse.
Riquelme, amante de la discreción y de trabajar lejos de los focos, se formó en dirección de empresas en Alicante antes de cruzar el Atlántico con apenas 21 años para trabajar por su cuenta.
Empresario de energías renovables
Riquelme fundó en 2010 en Panamá el Grupo El Sol, centrado en minería, cemento e infraestructuras, que acabaría convirtiéndose en uno de los principales proveedores para las obras de ampliación del Canal.
"Mis padres me ayudaron en todo lo que pudieron. Mi madre con mi formación y, mi padre, me cedió maquinaria", recordaba en 2020 en una entrevista con el periódico de su localidad natal, Aquí Cox.
Más adelante decidió dar el salto a la energía solar con la creación en 2014 de Cox Energy, que desplegaría proyectos en Latinoamérica y la Península Ibérica.
Cuatro años más tarde, Riquelme empezó a ser más conocido cuando la revista Forbes habló de él como "El hombre de la energía solar".
La misma revista lo incluyó en 2025 entre los 100 mejores CEO de España con su empresa Cox, presente en países como México, Chile, Panamá, Colombia o España y con intereses también en África.
Ahora, Riquelme afronta el gran reto de arrebatar la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez, el hombre de las siete Copas de Europa, de la nueva ciudad deportiva del Real Madrid y la remodelación del estadio Santiago Bernabéu.