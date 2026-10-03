Entre polémicas, España vence 3-1 a Chequia y mantiene paso perfecto en la Nations League

España sigue con marcha perfecta tras la Copa del Mundo, sumando su tercera victoria consecutiva en la Nations League tras derrotar 3-1 a Chequia. Sin embargo, su triunfo se vio envuelto en la polémica luego de que el cuerpo arbitral anulara un gol en contra que pudo haber cambiado el destino del partido.

Este duelo de la fecha 3 de grupos de dicho torneo se celebró este sábado 3 de octubre en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. Los campeones del mundo llegaban invictos tras haber superado a Inglaterra y Croacia en las primeras dos fechas. En tanto, el cuadro checo arribaba urgido de puntos tras registrar dos derrotas consecutivas ante esos mismos rivales.

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Lamine Yamal with an amazing goal for Spain vs Czechia pic.twitter.com/t2TIrb444C — EJR_Life17 (@EJR_Life17) October 3, 2026

España sigue invicto

España tomó el dominio desde el inicio gracias a la química entre Dani Olmo y Lamine Yamal. En los primeros minutos, ambos se asociaron por el sector derecho para un primer aviso que salió desviado. No obstante, al minuto 6, los dos futbolistas volvieron a conectarse. Pero esta vez Yamal sacó un disparo cruzado directo al ángulo del segundo poste para mandar el balón a las redes y firmar el 1-0.

Posteriormente, al 15', Olmo intentó ampliar la ventaja con un remate a quemarropa por el centro que llevaba gran potencia. Aun así, el arquero Antonín Kinský estuvo atento y sacó un manotazo milagroso para evitar lo que se cantaba como el segundo tanto ibérico.

Lo que el guardameta visitante no pudo detener fue una llegada desde atrás de Rodri, quien al minuto 35 prendió un penal en movimeinto para marcar el 2-0 a favor de la selección española.

Con el marcador bajo control, España salió con mayor calma al segundo tiempo, dándole descanso a figuras como Yamal, Álex Baena y Olmo. Sin embargo, Chequia fue ganando terreno y, al minuto 69, se metió de lleno en el partido cuando Jiří Sláma recibió un pase al espacio y, con un tiro cruzado de primera intención, descontó para el 2-1.

Polémica en el área española, un gol anulado que derivó en una expulsión

Con un solo gol de diferencia, la Národní tým se volcó al frente en busca del empate. Al minuto 78 parecía lograr la hazaña cuando, en un cobro de tiro libre, David Raya soltó el balón tras un remate de cabeza, dejándole servido el esférico a Ryan Naderi para que solo lo empujara al fondo. No obstante, el silbante anuló la anotación por una presunta falta previa dentro del área y amonestó al capitán checo Ladislav Krejčí por sus intensos reclamos.

Cuando Chequia aún no se recuperaba del golpe anímico, vino otro. Al 86', el propio Ladislav Krejčí cometió una falta que le costó la segunda tarjeta amarilla y la expulsión, sepultando las aspiraciones de remontada de su equipo.

España aprovechó de inmediato la superioridad y, al 89', armó una descolgada letal que, tras una serie de rebotes en el área, culminó con Mikel Merino rematando para sentenciar el 3-1 definitivo a favor de los campeones del mundo.

Con este resultado, España llega a 9 puntos con paso perfecto y se afianza en el liderato del Grupo C de la Nations League. Por su parte, la República Checa se mantiene en el fondo de la tabla sin unidades, obligada a no dejar ir más puntos en la segunda vuelta si quiere evitar la eliminación oficial del torneo.